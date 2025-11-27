Destitución de Julieta Makintach: presentarán un recurso extraordinario a la Corte Suprema

Luego de que hace algunos días el Jurado de Enjuiciamiento en el edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense fallara a favor de la destitución de la jueza Julieta Makintach, ahora su defensa presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación para apelar el mismo.

Según expresó uno de los abogados defensores de la ex jueza, Darío Saldaño, la idea es presentar el recurso este jueves ante el tribunal máximo de justicia. "Lo estoy terminando de pulir", comentó a NA.

Además, habló de la actualidad de Makintach, quien fue destituida de su cargo luego de comenzar a grabar un documental sobre el juicio de Diego Maradona. Según contó, ahora está "más tranquila", y comentó que suele mantener una conversación diaria con la ex magistrada.

El fallo contra Julieta Makintach Julieta Makintach fue destituida e inhabilitada para ejercer sus cargos, luego de ser la titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, donde se llevaba a cabo el juicio.