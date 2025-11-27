Sigue la búsqueda de los asaltantes que robaron un botín millonario y quedaron filmados

El millonario golpe que sufrieron recaudadores hace poco más de dos semanas en Ugarteche , Luján de Cuyo , continuaba hasta este miércoles sin detenidos. Los dos asaltantes , quienes quedaron filmados por una cámara de seguridad del utilitario en el que se movilizaban las víctimas, siguen siendo intensamente buscados. En tanto, hubo un cambio de fiscal en la investigación.

Fuentes allegadas al caso que fue revelado por MDZ señalaron que, en los días posteriores al golpe, personal de Investigaciones desarrolló un par de allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos —se reservan las identidades por pedido judicial—, aunque el resultado fue negativo.

Más allá de eso, las autoridades a cargo de la pesquisa confían en que será cuestión de tiempo para que los delincuentes queden tras las rejas. Incluso, la información sostiene que uno de los sujetos tiene la intención de ponerse a disposición de la Justicia y sus abogados presentarían en los próximos días una solicitud de mantenimiento de libertad, considerando que no es necesario que permanezca detenido mientras avanza la investigación, debido a que no cuenta con antecedentes previos computables.

No obstante, un cambio en el expediente retrasó ese pedido. Si bien, en un principio, se le dio intervención al fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari , ahora pasará a la órbita de su par Galdo Andreoni .

Esto porque uno de los sospechosos se encuentra imputado junto a un sobrino como autor de otro hecho de inseguridad, el cual es investigado por Andreoni. En esa causa, le habían otorgado el recupero de la libertad, pero ahora le fue revocado y, una vez que sea detenido, deberá responder por ambas acusaciones, explicaron fuentes allegadas a la instrucción.

En ese contexto, los detectives continuaban con las tareas de campo para intentar dar con el paradero de los dos sospechosos, con el objetivo de atraparlos y ponerlos a disposición de las autoridades.

El millonario asalto en Ugarteche

Fuentes policiales relataron el millonario golpe se perpetró minutos después de las 14 del miércoles 12 de este mes, cuando los trabajadores, 27 y 33 años, retiraron la recaudación del supermercado R16 Autoservicio, ubicado sobre ruta 16, entre calle Los Glaciares y ruta 15 de Ugarteche, y salieron a bordo de la Fiat Ducato blanca en la que se movilizan para llevar a cabo esa tarea.

Acto seguido, salieron hacia la ruta 40, en dirección al norte, y a los pocos metros se les puso a la par un Chevrolet Onix blanco que no tenía la chapa patente colocada. En el interior de ese auto iban dos sujetos, uno de los cuales les exhibió un arma de fuego e hizo señas para que detuvieran la marcha.

asalto recaudadores Luján 2 El momento en que uno de los delincuentes le apunta al conductor del utilitario. MDZ.

Sin opciones, las víctimas frenaron e inmediatamente fueron abordados por los asaltantes, ambos con gorras y gafas oscuras, uno por cada lado del vehículo utilitario. Fue allí cuando uno de los maleantes, que de acuerdo con la descripción de los denunciantes tenía contextura robusta, era pelado y con barba, les apuntó con un arma de fuego y, mediante amenazas, robó la caja con 11.000.000 de pesos en efectivo de la recaudación.

En tanto, las víctimas consiguieron pedir auxilio y personal policial se hizo presente en la escena. Allí los recaudadores les relataron la secuencia y aportaron las imágenes del hecho captadas por la cámara de seguridad con la que está provista el utilitario que utilizan para trabajar.