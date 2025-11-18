Condenaron a los asaltantes que asesinaron al dueño de un lubricentro en Guaymallén

La Justicia condenó este martes a cuatro de los asaltantes detenidos por el crimen del comerciante Martín Salzmann, asesinado en su lubricentro de Guaymallén en febrero de 2023 . La sentencia se dio en el marco de un juicio abreviado . En tanto, por ahora, uno de los sospechosos pasará a debate por jurados.

La situación de los cuatro asaltantes que estaban acusados por hecho de inseguridad fatal se decidió a través de un acuerdo entre el fiscal en jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo , y los defensores acordaron resolver todo mediante un juicio abreviado final, en el que confesarían la autoría.

De esa manera, este martes el juez Alejandro Miguel homólogo el acuerdo entre las partes y sentenció a Brian Exequiel Garro a la pena de 15 años de prisión; a Jorge Daniel Romero y Sebastián Marcos Palacio a 22 años y 6 meses de cárcel y a Martín Carlos Falcón a un castigo de 23 años y 6 meses de reclusión, todos como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo .

Por otro lado, el sospechoso restante, Ariel Iván Quarñolo , más conocido como Colo, se negó a formar parte del acuerdo, sosteniendo que es inocente. Por eso, será juzgado por medio de un juicio por jurado popular .

Su caso es distinto al de los cuatro sujetos que fueron condenados, debido a que era empleado del lubricentro. La hipótesis oficial sostiene que tuvo el rol de "informante", aportando a la banda delictiva el dato de una importante cantidad de dinero que la víctima tenía guardada en su casa para irse de vacaciones con su familia.

Cómo fue el asesinato del comerciante

El crimen de Salzmann ocurrió el 16 de febrero de 2023, cuando el grupo de delincuentes ingresó al lubricentro ubicado en el cruce de las calles Mitre y Mathus Hoyos, el cual estaba conectado con la casa de la víctima, con la intención de robarle.

Los malvivientes portaban armadas de fuego y una barreta con la que golpearon al fallecido en la cabeza, dejándolo a merced de sus agresores, quienes lo remataron con un disparo calibre 9 milímetros.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio, un factor crucial que permitió a los investigadores identificar y, posteriormente, detener a cada asaltante basándose en su físico, indumentaria y recorrido dentro del lugar.

Esto último fue clave para que la investigación de caso, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, sostenga que los delincuentes conocían la propiedad, lo que llevó a definir a Quarñolo, empleado de Salzmann, como un presunto informante de la banda.

A la espera de que este último sea juzgado, el caso del hombre asesinado en su comercio a sangre fría dio un paso crucial para tener un cierre definitivo después de 2 años.