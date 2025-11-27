Emboscada y robo: la víctima grabó con sus lentes el momento en el que fue asaltado por un grupo de ladrones

Un joven había pactado la venta de una cadena de oro. Sin embargo, le tendieron una trampa y le robaron todo.

El hecho ocurrió en la puerta de un supermercado de Ciudadela.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en Ciudadela, donde un joven y su pareja fueron asaltados en la puerta de un supermercado. La pareja había pactado la venta de una cadena de oro. El robo fue registrado por la cámara de los lentes que tenía la víctima.

Mirá el momento en el que el joven fue asaltado Emboscada y robo la víctima grabó con sus lentes el momento en el que fue asaltado El violento episodio ocurrió el sábado, pasadas las 21, sobre la avenida Gaona, entre Pellegrini y Comesaña. Según explicó el joven de 21 años, había pactado por Internet el encuentro.

Una vez allí, se encontraron con otra pareja de jóvenes que simulaban ser compradores. En el video se observa que, apenas unos segundos después, tres ladrones aparecieron armados y los empezaron a amenazar. Según indicó la víctima, los delincuentes se llevaron la cadena de oro, billeteras, teléfonos celulares y su camioneta.

Casi dos horas después, los efectivos policiales encontraron la camioneta Amarok abandonada y cerrada, a unas cinco cuadras del lugar del hecho. Tras el robo, el joven realizó la denuncia en la comisaría de Ciudadela.