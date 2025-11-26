Boom de seguros para bicicletas y monopatines eléctricos: cuánto cuestan y por qué los eligen

Cambiaron las tendencias de movilidad urbana y, con ello, creció un nuevo segmento en el mercado de seguros.

El uso de bicicletas y monopatines eléctricos como medios de transporte diarios crece en las principales ciudades del país, como así también de todo el mundo. Este fenómeno, impulsado por políticas públicas de sustentabilidad y una mayor conciencia ambiental, está generando nuevos hábitos de movilidad y también una demanda creciente de seguros específicos para estos vehículos.

En ese marco, las aseguradoras han comenzado a responder a esta transformación con pólizas diseñadas a medida. Se trata de coberturas orientadas a usuarios de movilidad personal, que contemplan desde el robo total hasta accidentes personales y responsabilidad civil. Las opciones se adaptan a una lógica diferente de protección respecto a los seguros tradicionales para automóviles o motocicletas.

Las coberturas de seguros para bicis y monopatines eléctricos Actualmente, las pólizas incluyen distintos niveles de cobertura. Además del robo, algunas contemplan destrucción total por accidente, incendio o daños a terceros. La contratación es simple y se realiza, en la mayoría de los casos, de forma digital. Esta modalidad permite cotizar, contratar y gestionar sin intermediarios, lo que resulta atractivo para un público que valora la inmediatez y la autonomía.

Los monopatines eléctricos se utilizan cada vez más en las principales ciudades. Según detallaron desde La Segunda Seguros, el costo mensual promedio de asegurar una bicicleta o un monopatín oscila entre $1.500 y $2.000 por cada $100.000 de suma asegurada. Las pólizas tienen vigencia semestral y el valor del vehículo se determina con la factura de compra o un presupuesto oficial de una bicicletería. Esta práctica busca garantizar la transparencia de la operación.

“Este tipo de propuestas han encontrado gran recepción, sobre todo entre usuarios de entre 18 y 40 años, quienes ven en la movilidad personal no solo una forma de trasladarse, sino un estilo de vida”, expresó Juan Manuel Serrano, líder de Riesgos Varios Suscripción en La Segunda.