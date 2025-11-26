Boom de seguros para bicicletas y monopatines eléctricos: cuánto cuestan y por qué los eligen
Cambiaron las tendencias de movilidad urbana y, con ello, creció un nuevo segmento en el mercado de seguros.
El uso de bicicletas y monopatines eléctricos como medios de transporte diarios crece en las principales ciudades del país, como así también de todo el mundo. Este fenómeno, impulsado por políticas públicas de sustentabilidad y una mayor conciencia ambiental, está generando nuevos hábitos de movilidad y también una demanda creciente de seguros específicos para estos vehículos.
En ese marco, las aseguradoras han comenzado a responder a esta transformación con pólizas diseñadas a medida. Se trata de coberturas orientadas a usuarios de movilidad personal, que contemplan desde el robo total hasta accidentes personales y responsabilidad civil. Las opciones se adaptan a una lógica diferente de protección respecto a los seguros tradicionales para automóviles o motocicletas.
Las coberturas de seguros para bicis y monopatines eléctricos
Actualmente, las pólizas incluyen distintos niveles de cobertura. Además del robo, algunas contemplan destrucción total por accidente, incendio o daños a terceros. La contratación es simple y se realiza, en la mayoría de los casos, de forma digital. Esta modalidad permite cotizar, contratar y gestionar sin intermediarios, lo que resulta atractivo para un público que valora la inmediatez y la autonomía.
Cuánto cuesta asegurar la bicicleta o un monopatín
Según detallaron desde La Segunda Seguros, el costo mensual promedio de asegurar una bicicleta o un monopatín oscila entre $1.500 y $2.000 por cada $100.000 de suma asegurada. Las pólizas tienen vigencia semestral y el valor del vehículo se determina con la factura de compra o un presupuesto oficial de una bicicletería. Esta práctica busca garantizar la transparencia de la operación.
“Este tipo de propuestas han encontrado gran recepción, sobre todo entre usuarios de entre 18 y 40 años, quienes ven en la movilidad personal no solo una forma de trasladarse, sino un estilo de vida”, expresó Juan Manuel Serrano, líder de Riesgos Varios Suscripción en La Segunda.
A diferencia de los vehículos tradicionales, las bicicletas y los monopatines presentan una exposición distinta a los riesgos urbanos. El robo, los daños por accidentes y la posibilidad de causar lesiones o daños a terceros son situaciones frecuentes. En este contexto, los seguros aparecen como una herramienta de protección práctica y ajustada a las nuevas formas de circulación en la ciudad.
La tendencia también refleja un cambio cultural más amplio. La adopción de vehículos de movilidad personal está asociada a valores como la sustentabilidad, la eficiencia y la autonomía. Las aseguradoras detectaron en este comportamiento una oportunidad para desarrollar productos orientados a una nueva generación de usuarios, que busca proteger sus medios de transporte de forma rápida y sin trámites complejos.