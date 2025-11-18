Ratificaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa "Nación Seguros"
La Cámara Federal Porteña convalidó lo decidido por el juez Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Por mayoría, la Cámara Federal Porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros” por negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, vinculados a la contratación de seguros en organismos estatales. La Cámara Federal Porteña convalidó lo decidido por el juez Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La decisión fue rubricada por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, mientras que Roberto Boico mantuvo una disidencia parcial, sin modificar la decisión mayoritaria. La resolución mantiene el embargo sobre los bienes del exmandatario por un monto superior a los 14.600 millones de pesos y la prohibición para salir del país sin autorización judicial.
Te Podría Interesar
Noticia en Desarrollo.