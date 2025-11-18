Ratificaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa "Nación Seguros"

Por mayoría, la Cámara Federal Porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros” por negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, vinculados a la contratación de seguros en organismos estatales. La Cámara Federal Porteña convalidó lo decidido por el juez Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.