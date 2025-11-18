"Esta señora no está bien", Alberto Fernández cruzó a Fabiola Yáñez tras sus dichos

Alberto Fernández quiere asomar cabeza nuevamente. El expresidente está reapareciendo en la vida pública a través de varios medios en las últimas semanas, tratando de limpiar su imagen después de más de un año de exilio de la política argentina. Sin embargo, hay un tema que no puede evitar al momento de ser entrevistado: las denuncias de Fabiola Yáñez .

Al ser entrevistado por Paulo Vilouta en radio La Red, el exmandatario habló de su último año y medio como un "calvario personal" debido, en parte, a los medios de comunicación y redes sociales, que según él "maneja el Gobierno", y no le dieron oportunidad de defenderse. "Objetivamente me cancelaron" , aseguró.

En cuanto a la "batalla judicial" , Alberto Fernández aseguró que, poco a poco, "la verdad fue saliendo a la luz". Además, Fernández no dejó pasar la oportunidad de criticar a su viejo conocido, el juez Julián Ercolini : "La peor de las opiniones tengo de él. Lo recusé desde el primer día". Según Fernández, Ercolini habría manejado la causa "a su antojo", falsificando incluso elementos de la causa.

Sobre el hecho en sí por el que se le acusa, Alberto Fernández juró no haberle pegado a la entonces primera dama Fabiola Yáñez: "Absolutamente lo juro". También recordó que está vigente una causa por "amenazas y obstrucción del vínculo"; amenazas y obstrucción que, según le imputa el exmandatario, mantuvo su ex en la relación entre él y su hijo, Francisco.

El expresidente incluso aseguró que su exesposa "tiene un problema de mucho tiempo que, si no lo trata, es un problema" , dejando la puerta abierta a los rumores que Paulo Vilouta mencionó en la entrevista, como los vinculados a las adicciones.

nueva foto de Fabiola Yañez violencia de género o.jpg Una de las fotos que desató el escándalo en 2024. Foto: Cortesía Infobae

"Yo soy de los que cree que un nene necesita tanto a su mamá como a su papá", argumentó Alberto Fernández, tratando de defenderse frente a los dichos de Yáñez. "Yo no estoy planteando que pierda el cuidado del nene, pero necesito que ella esté bien", concluyó. Al mismo tiempo, remarcó que en los chats con la esteticista coinciden las fechas de tratamientos estéticos que Fabiola Yáñez recibió con las fechas de las famosas fotos de la primera dama con un ojo morado difundidas en el 2024. "Fabiola Yáñez mintió", sentenció.

En cuanto a las lesiones de Yáñez en su brazo, Fernández dijo que no existe congruencia entre las declaraciones de Yáñez y el momento de la facha de la lesión, dado que su otrora esposa había argumentado compartir el día con Francisco, cuando este, según Fernández, todavía no había nacido.

Alberto Fernández volvió a defender su gestión

"En mis cuatro de gobiernos nunca hice inteligencia interna. No pagué a ningún periodista", destacó Alberto Fernández como parte de sus "orgullos personales". Aunque admitió que se perdió "una gran oportunidad", aunque negó que Cristina Kirchner controlara su gobierno. Sin embargo, atributó la oportunidad perdida a "el hombre y sus circunstancias", haciendo referencia a la pandemia del COVID-19.

"En materia institucional, el Gobierno sacó a todos los servicios de la Justicia", volvió a insistir Alberto Fernández, además de afirmar que la pandemia se manejó "definitivamente" bien. Incluso llegó a justificar el manejo con las vacunas, a pesar de tener que echar a Ginés González García de la cartera de Salud por el "vacunatorio VIP".