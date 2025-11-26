Robaron dos cajas fuertes de la mutual de Camioneros en La Plata

El hecho ocurrió en la sede del sindicato de Camioneros, ubicada en la calle 40, entre 4 y 5, aproximadamente a las 6:30 del martes.

En la sede también funciona una filial de la Obra Social de Choferes de Camiones.

Se registró un robo de dos cajas fuertes de hierro de una mutual vinculada al sindicato de Camioneros en La Plata. Los investigadores del hecho manejan la hipótesis de una maniobra interna, debido a la desactivación del sistema de alarmas y la ausencia de daños en los accesos.

El hallazgo del robo ocurrió aproximadamente a las 6:30 hs de este martes en la sede ubicada en la calle 40 entre 4 y 5, donde también funciona una filial de la Obra Social de Choferes de Camiones.

Allí, el sereno que iniciaba el primer turno ingresó a las oficinas tras el fin de semana largo y, al recorrer uno de los despachos, advirtió que el mobiliario estaba desplazado y que había elementos fuera de lugar. De inmediato informó a personal administrativo, que constató el daño en la alarma y la ausencia de las dos cajas fuertes.

Los cofres estaban instalados en una oficina interna y, según fuentes de la investigación, contenían documentación del gremio. Los empleados que radicaron la denuncia ante la comisaría local no pudieron precisar si dentro había dinero u otros valores, aunque trascendió que podría haber cheques y actas vinculadas con acuerdos firmados ante organismos estatales. La fiscalía aguarda un inventario de la entidad para determinar el contenido exacto.

Hugo Moyano, titular del sindicato de los camioneros. Se sospecha que alguien del sindato podría haber cometido el robo La Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 quedó a cargo de la causa y ordenó un relevamiento integral del edificio. Peritos verificaron que las aberturas no tenían daños y que no se registraron forzamientos en puertas exteriores ni interiores. Esta situación reforzó la sospecha de que personas con conocimiento del lugar pudieron haber accedido utilizando llaves.