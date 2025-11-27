Asalto a un tour de compras en Chile: un pasajero contó cómo fue el violento ataque

La noticia del asalto a un colectivo mendocino con pasajeros que iban a hacer un tour de compras en Chile conmocionó este jueves a la población del lado argentino de la frontera. Un pasajero que vivió en carne propia el ataque detalló como fue el tenso momento. Además, destacó que, por el acento de los asaltantes, no se trataría de ciudadanos chilenos, sino colombianos y/o venezolanos.

Todo ocurrió cuando el ómnibus de la empresa local La Torre Turismo se dirigía a Santiago de Chile para realizar el típico tour comercial. Sin embargo, sus planes fueron frustrados cuando cerca de las 7 de este jueves un auto comenzó a hacerle señas al micro, simulando estar pidiendo ayuda por un presunto problema mecánico. Así fue que el rodado mendocino frenó en la ruta 5 del país vecino y fueron abordados por otros 3 vehículos para perpetrar el asalto.

Uno de los pasajeros habló en MDZ Radio y detalló que él se despertó cuando comenzó el atraco: "Me despierto y ya estaban arriba", relató.

Según su testimonio, el número de delincuentes que conformaba la banda era de entre 8 y 10 sujetos . Además, sostuvo que, por su acento, estos serían de origen "venezolano o colombiano", más no chileno.

Al comenzar el robo, lo primero que hicieron los delincuentes fue reducir a los choferes, a quienes golpearon en el suelo. Luego obligaron a estos a seguir conduciendo, a baja velocidad y sin hacer señas con las luces u otro movimiento que pueda llamar la atención.

"Estuvimos así por 20 minutos hasta que nos tiran de vuelta a la orilla". Durante ese tiempo, los ladrones amenazaron y golpearon a los presentes mientras les robaban sus pertenencias: "Querían que no nos moviéramos, que les diéramos las cosas, que no los miráramos", todo esto a punta de pistola. Explicó también que "a uno (de los pasajeros) que se movió le dieron un culatazo y le rompieron la cabeza".

Una vez recolectado el botín, los malvivientes se llevaron la llave del colectivo, para evitar que se muevan, y se fugaron del lugar.

El proceso para volver a casa

Horas después del hecho, los pasajeros y choferes víctimas de este ilícito están esperando respuestas, de las autoridades chilenas y argentinas, más que nada con el objetivo de poder volver a sus casas, ya que les robaron su documentación, lo que complica todo esto. "Estamos esperando que nos den una respuesta", indicó la angustiada víctima.

Mientras tanto, ya presentaron la denuncia y declararon en una comisaria de la localidad de Los Andes, donde se tomó constancia de las heridas que algunos recibieron durante el atraco.