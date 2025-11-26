Por $4.500, un chofer de app agredió brutalmente al pasajero y lo dejó al borde de la muerte

La transferencia no impactaba y el chofer de app agredió al pasajero con una baldosa frente a sus hijos. La víctima está en coma inducido.

Martín Franco Morales, el pasajero agredido delante de sus hijos por un chofer de app, porque demoraba en impactar la transferencia por el viaje por un valor de $4.500.

Un episodio de violencia extrema se vivió en la ciudad de Córdoba cuando un chofer de app agredió brutalmente a su pasajero delante de sus hijos porque demoraba en impactar la transferencia por el viaje por un valor de $4.500. El hombre de 34 años fue golpeado en la cabeza con una baldosa y se encuentra en coma inducido.

Martín Franco Morales fue atacado por un chofer de DiDi tras una discusión por el pago del viaje. La agresión ocurrió el sábado por la noche y fue presenciada por los dos hijos de la víctima, de 12 y 6 años, quienes quedaron en estado de shock.

Todo comenzó cuando Morales intentó concretar una transferencia de 4.500 pesos para abonar el traslado. El conductor, molesto porque el dinero no impactaba de inmediato, reaccionó con violencia. Primero lanzó un golpe de puño dentro del auto y, cuando el pasajero intentó evitar el conflicto por la presencia de sus hijos, el chofer se bajó del vehículo, levantó una baldosa y lo golpeó en la cabeza.

“Fue un grado de locura. Mis nietos gritaban que no le siguiera pegando”, relató Patricia, madre de la víctima, desde la capilla del Hospital de Urgencias, donde permanece rezando por su recuperación.

Ella misma describió que su hijo cayó inconsciente tras el impacto y que fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a la policía y llamaron a emergencias.