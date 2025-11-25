Fuerte revés: imputaron al chofer del micro que volcó en la Ruta 2

Tras el accidente, el chofer fue detenido. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se espera que en las próximas horas declare ante el fiscal Germán Vera Tapia.

Que reveló el fiscal Pasadas las 11, el fiscal a cargo de la investigación habló con los medios y reveló nuevos detalles sobre el accidente. “Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída”, indicó.

El fiscal señaló que los investigadores sospechan que el conductor del colectivo se habría quedado dormido. “Científica está con otra teoría de que aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido. No se ven marcas de vuelco por esquive, se ven marcas de vuelco por seguir derecho”, expresó.