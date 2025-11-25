Fuerte revés: imputaron al chofer del micro que volcó en la Ruta 2
Producto del trágico accidente, 44 personas resultaron heridas y dos perdieron la vida. Sospechan que el conductor se habría quedado dormido.
En las últimas horas, el chofer del micro de pasajeros que volcó a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2, fue imputado por los delitos de “homicidio culposo” y “lesiones culposas”. Cabe destacar que había dado negativo en el test de alcoholemia.
Tras el accidente, el chofer fue detenido. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se espera que en las próximas horas declare ante el fiscal Germán Vera Tapia.
Que reveló el fiscal
Pasadas las 11, el fiscal a cargo de la investigación habló con los medios y reveló nuevos detalles sobre el accidente. “Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída”, indicó.
El fiscal señaló que los investigadores sospechan que el conductor del colectivo se habría quedado dormido. “Científica está con otra teoría de que aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido. No se ven marcas de vuelco por esquive, se ven marcas de vuelco por seguir derecho”, expresó.
Por último, en cuanto a los heridos, el fiscal señaló: “Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón”.