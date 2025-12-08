La China Suárez fue sin dudas una de las mujeres más mediáticas que ha tenido el 2025, como también lo fue Wanda Nara. En este contexto, Marta Fort decidió opinar de ambas en su visita al streaming All Access y disparó munición gruesa contra la pareja de Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando el Tucu López, uno de los conductores del programa, le preguntó sobre los puntajes que le pondría a figuras de la farándula argentina. Quienes aparecieron en el reconocido "ping pong" fueron Marcelo Tinelli, Yanina Latorre y hasta Martín Cirio, pero ella sorprendió a todos con una dura respuesta al ser consultada por el puntaje que le pondría a la China Suárez.

Por supuesto que primero le consultaron sobre Wanda y ella dejó en claro que "Wanda me cae bien. Un tres le pongo, pero porque, aunque me caiga bien, ya me harté. Hace dos años que le estoy escuchando la vida todos los días".

Marta Fort apuntó contra la China Suárez Marta Fort destruyó a la China Suárez y estalló la polémica: "Siempre busca al..." En cambio, a la China le puso un uno y esto sorprendió a todos: "Ahí sí, uno. Pudo haber aprovechado la fama de otra manera, hay famosos que son famosos por mérito propio, y hay otros que lo son por irse colgando de parejas, ella es una. Siempre busca al que está de moda", explicó sin filtro.