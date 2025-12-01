Afirman que un ex Gran Hermano estaría saliendo con Marta Fort: los detalles

En Infama dieron a conocer una contundente información sobre el romance que estaría iniciando la hija de Ricardo Fort.

Marta Fort es hija del recordado Ricardo Fort, quien lamentablemente falleció el 25 de noviembre del 2016. Los años pasaron, los hijos crecieron y en las últimas horas revelaron una información contundente sobre la vida personal de la joven, quien estaría iniciando un romance con un exparticipante de Gran Hermano.

Todo ocurrió en Infama (América) cuando Nahuel Saá, panelista del programa conducido por Marcela Tauro, reveló esta bomba: "Hay un ex Gran Hermano que estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria", comenzó contando.

En las imágenes de la charla entre Catalina Gorostodi y Alan Simone, el influencer reconoce que salió a comer con "una amiga" y que expresó que ella sería "su futura señora", algo que sorprendió a la exparticipante, que ante las declaraciones sostuvo que "Te vas para arriba, amigo. Así vas a estar: tirando dólares".

El exparticipante de Gran Hermano y la hija de Ricardo se siguen mutuamente en las redes sociales, aunque por el momento no se han mostrado juntos. Falta la confirmación oficial, pero está claro que los jóvenes se están conociendo.