El look con el que la China Suárez apoyó a Icardi en Estambul
Mirá cómo se vistió la China Suárez para alentar a Icardi en Turquía. Todos los detalles y foto en la nota.
Para alentar a Mauro Icardi durante un partido, la China Suárez eligió lucir la camiseta oficial del Galatasaray, un símbolo directo de pertenencia al club y gesto claro de apoyo a su pareja. La prenda en sí marcó la impronta del look, con pura energía de cancha.
Para el beauty look, la China eligió un maquillaje marcado que acentuó su mirada, y llevó el pelo recogido bien tirante, un recurso que potenció su aura de determinación. Esa estética pulida, de contornos nítidos, contrastó con la simpleza de la camiseta y terminó volviendo el conjunto mucho más sofisticado de lo que parecía a primera vista.
Parte del impacto de su publicación tuvo que ver con el recorrido previo de su estilo. En los últimos meses, la actriz se mostró con prendas trendy y elecciones que juegan con la sensualidad y lo canchero. Su presencia en Turquía replicó ese impulso, aún e incluso en un contexto futbolero, donde muchas optarían por el relax, ella elevó la apuesta con una actitud que desbordaba seguridad.