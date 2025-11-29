"¿Por qué tiene tantos problemas con las mujeres?": Julieta Poggio apuntó directo a la China Suárez

Julieta Poggio salió al cruce de la China Suárez tras ser criticada en redes sociales por una supuesta malinterpretación sobre su nueva serie.

Las redes sociales ardieron con un cruce inesperado entre dos figuras que rara vez coinciden en la polémica: Julieta Poggio y la China Suárez. La ex participante de Gran Hermano no se quedó callada y respondió con dureza a la actriz, luego de que esta la criticara por supuestamente ignorar su rol en la serie La Hija Del Fuego, estrenada recientemente en Disney.

"No vivo adentro de un tupper": la defensa de Poggio Abordada por LAM, Poggio se mostró visiblemente enojada por la reacción de la China y aseguró que su pregunta inicial solo buscaba saber si la actriz era parte del elenco. "Yo pregunté si actuaba La China. Primero, es de fácil comprensión para darse cuenta que esa pregunta fue para saber si actuaba en la serie. Cómo no voy a saber que La China Suárez actúa, no vivo adentro de un tupper", disparó Julieta y concluyó que la China "tenía ganas de pelear".

La respuesta de Julieta Poggio a la China Suárez. El enojo de la ex Gran Hermano escaló al señalar que la controversia fue innecesaria, ya que por primera vez se hablaba de algo profesional y no de escándalos. "Digo, ¿por qué dónde no había un quilombo, ahora lo hay? Ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada", se quejó.

China Suárez y Alberto Samid X Julieta también se refirió a la burla de la China sobre su infancia. La actriz recordó su pasado profesional, destacando su trabajo desde temprana edad: "Yo trabajo desde super chiquita, desde antes que mi hermana esté en Solamente Vos... Desde los 7 años que hice películas... Seguramente, si estaba producida de chiquita es porque venía de algún trabajo". Poggio tildó la actitud de la China de desmerecedora.