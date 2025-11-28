La madre de Julieta Poggio furiosa con el filoso comentario de la China Suárez contra su hija: "Me dolió, fue despectiva"
La reconocida ex Gran Hermano y la polémica actriz tuvieron un tenso cruce mediático. La mamá de la modelo estalló tras la incisivas palabras de la artista.
La controversia sacude nuevamente el ámbito mediático y las redes sociales, esta vez la tensión surgió entre la China Suárez y Julieta Poggio, una figura surgida del reality show Gran Hermano (Telefe). El cruce que escaló a nivel familiar comenzó con un malentendido en el análisis de la serie que protagoniza la actriz, generando una respuesta inicial cargada de ironía y, finalmente, un descargo oficial que expone la furia de una madre.
El nudo del conflicto se originó cuando Julieta Poggio, durante una conversación sobre la serie La Hija del Fuego (Disney+), preguntó sin maldad alguna, si la China es actriz en la producción audiovisual mencionada. Esta consulta, lejos de ser percibida como un simple desconocimiento, fue interpretada como una burla solapada por la mismísima protagonista de la ficción, quien no tardó en utilizar sus redes sociales para realizar una réplica con tintes personales y familiares.
Te Podría Interesar
Las duras palabras de la China Suárez en redes sociales
En su réplica digital, la polémica actriz hizo una mención sarcástica sobre la infancia de su colega, expresando: "Tu madre te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”. Esta afirmación, cargada de una intención despectiva, fue la que motivó la intervención pública de Patricia Destefani, la madre de Julieta Poggio, quien rompió el silencio en una comunicación con el programa Puro Show (El Trece).
Julieta Poggio y su carrera: un esfuerzo familiar
En su respuesta, la mamá de Julieta Poggio abordó directamente la ofensa, enfatizando la trayectoria de su hija. “La realidad es que no íbamos a hablar porque no nos gustan los líos pero en este caso, creo que lo que más me dolió es que sugirió que cuando era chica, iba producida para lograr cosas... fue despectiva. Juli desde los 11 años trabaja y yo la acompaño porque era una nena”, aclaró Destefani, antes de agregar un detalle sobre el estilo personal de su hija: “Producida siempre porque es re coqueta, ella fue muy muy despectiva y no sé en qué se basa”. La defensa concluyó con la airada aseveración de que sus hijas han construido su lugar con esfuerzo genuino, siendo ella simplemente un apoyo maternal y no una gestora de favores.