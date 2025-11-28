La madre de Julieta Poggio furiosa con el filoso comentario de la China Suárez contra su hija: "Me dolió, fue despectiva"

La reconocida ex Gran Hermano y la polémica actriz tuvieron un tenso cruce mediático. La mamá de la modelo estalló tras la incisivas palabras de la artista.

La controversia sacude nuevamente el ámbito mediático y las redes sociales, esta vez la tensión surgió entre la China Suárez y Julieta Poggio, una figura surgida del reality show Gran Hermano (Telefe). El cruce que escaló a nivel familiar comenzó con un malentendido en el análisis de la serie que protagoniza la actriz, generando una respuesta inicial cargada de ironía y, finalmente, un descargo oficial que expone la furia de una madre.

El nudo del conflicto se originó cuando Julieta Poggio, durante una conversación sobre la serie La Hija del Fuego (Disney+), preguntó sin maldad alguna, si la China es actriz en la producción audiovisual mencionada. Esta consulta, lejos de ser percibida como un simple desconocimiento, fue interpretada como una burla solapada por la mismísima protagonista de la ficción, quien no tardó en utilizar sus redes sociales para realizar una réplica con tintes personales y familiares.

Las duras palabras de la China Suárez en redes sociales China Suárez y Alberto Samid X La China Suárez atacó a Julieta Poggio en su cuenta de X. Foto: X @chinasuarez En su réplica digital, la polémica actriz hizo una mención sarcástica sobre la infancia de su colega, expresando: "Tu madre te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”. Esta afirmación, cargada de una intención despectiva, fue la que motivó la intervención pública de Patricia Destefani, la madre de Julieta Poggio, quien rompió el silencio en una comunicación con el programa Puro Show (El Trece).