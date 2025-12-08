Paula Bernini sufrió una fuerte caída en plena transmisión de TN y se volvió viral

La periodista se encontraba realizando una actividad en el río cuando perdió el equilibrio.

Paula Bernini es una de las periodistas que más recorre el país y ha estado en diferentes puntos de Argentina visitando pueblos y realizando diferentes actividades. En las últimas horas, la comunicadora viajó hasta Entre Ríos para la señal de TN y sufrió una contundente caída.

Todo ocurrió en el segmento "Hasta el último rincón del país", donde la cronista se mostró feliz de estar en Colón, provincia de Entre Ríos: "Nosotros pasamos el fin de semana en Colón, a 300 km de Capital Federal... Un lugar que nos sorprendió".

"Prometí meterme en el agua y hacer stand up paddle", comentó la periodista de TN. Posteriormente, decidió ingresar junto a una instructora al río, quien en tierra le enseñó los diferentes movimientos que tenía que hacer para poder llevar adelante sin problemas esta actividad acuática.

Sin embargo, y debido a que el río no se encontraba "tranquilo", la periodista sufrió una fuerte caída. Mientras intentaba levantarse en la tabla supervisada por su instructora, la periodista perdió el equilibrio y se fue directamente al agua.