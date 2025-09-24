Revelaron detalles inéditos de los roces entre Paula Bernini y Mario Massaccesi en TN: "Ya no va más"

Paula Bernini y Mario Massaccesi tomaron las riendas de las mañanas de TN tras la salida de Sergio Lapegüe, y todo parecía funcionar sin inconvenientes. Sin embargo, desde hace algunos meses comenzaron a circular rumores sobre la periodista que generaron tensión dentro del canal y entre sus colegas.

Tras dejar las calles para pasar a conducir el noticiero matutino, se difundieron versiones que señalaban que Bernini estaba "agrandada" y que tenía varios cruces con compañeros. Aunque inicialmente esos comentarios fueron desmentidos, las especulaciones parecen no detenerse.

Según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos , la situación escaló: “Muy amigos de siempre y muy buena gente, pero a ella se la tienen jurada. Gente que habla mal de Bernini por estar agrandada hace mucho que circula, pero en el aire está insoportable. Hay rumores de que limpió a tres personas y alardea de que mide con el rating".

Recientemente, un momento al aire volvió a poner la atención sobre estas tensiones. Al recibir a Marcelo Bonelli para un móvil, Mario Massaccesi quiso hacerle una pregunta, pero Bernini lo interrumpió de manera tajante: "Pero dale los buenos días, siempre le tirás la pregunta y no podemos saludar".

Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre Paula Bernini y Mario Massaccesi

Revelaron Nuevos Detalles De La Tensión Entre Paula Bernini Y Mario Massaccesi

El hecho generó incomodidad frente a cámaras. Adrián Pallares comentó: "Esto pasó el viernes y se lo nota a Mario como que ya no va más y ella no reacciona", describiendo la tensión evidente durante la transmisión.

Por su parte, Paula Varela aportó otro episodio: "Me dicen que trabajaron con ella que un día le dijeron por la cucaracha que redondee un tema y se puso loca, cortó y amenazó con hacerlos echar".