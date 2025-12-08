No lo banca: el picante gesto de Maxi López contra Mauro Icardi que se volvió viral

El participante de MasterChef Celebrity no lo puede ni ver al futbolista y lo dejó muy en claro con un fuerte gesto.

Maxi López y Mauro Icardi fueron muy cercanos hasta que el joven jugador se puso en pareja con Wanda Nara luego de la separación. La conductora de Telefe y el padre de sus tres hijos dejaron las diferencias atrás y son muy cercanos, tal es así que fue uno de los primeros confirmados en MasterChef Celebrity.

En una reciente entrevista con Yanina Latorre, Maxi habló sobre la famosa "icardeada" y fue tajante: "Me dijo 'me está escribiendo este pibe'". Respecto a su relación con Mauro Icardi, el exjugador expresó que no eran amigos: "Yo lo ayudé a él como ayudé a un montón de chicos argentinos; a mí me ayudaron también y era una cosa que fue real".

En diferentes oportunidades le ha tirado grandes indirectas a la pareja de la China Suárez y en los últimos días tuvo un gesto que se viralizó rápidamente. Todo ocurrió en una publicación de él donde aparece bailando junto a Wanda, Sebastián Yatra y Damián Betular.

El fuerte gesto de Maxi López contra Mauro Icardi Maxi López El picante "like" de Maxi López. Foto: captura de video Instagram / @officialmaxilopez. Entre los miles de comentarios, uno se destacó porque tenía el "like" del autor, que era nada más ni nada menos que Maxi López: "Icardi en el baño mirando y le saltan las hemorroides. Me encanta su diversión sana sin molestar a nadie, con mi ex somos así y nos llevamos bárbaros todos y la señora de Maxi la tiene más clara que nosotros", expresó una usuaria.