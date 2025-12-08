No lo banca: el picante gesto de Maxi López contra Mauro Icardi que se volvió viral
El participante de MasterChef Celebrity no lo puede ni ver al futbolista y lo dejó muy en claro con un fuerte gesto.
Maxi López y Mauro Icardi fueron muy cercanos hasta que el joven jugador se puso en pareja con Wanda Nara luego de la separación. La conductora de Telefe y el padre de sus tres hijos dejaron las diferencias atrás y son muy cercanos, tal es así que fue uno de los primeros confirmados en MasterChef Celebrity.
En una reciente entrevista con Yanina Latorre, Maxi habló sobre la famosa "icardeada" y fue tajante: "Me dijo 'me está escribiendo este pibe'". Respecto a su relación con Mauro Icardi, el exjugador expresó que no eran amigos: "Yo lo ayudé a él como ayudé a un montón de chicos argentinos; a mí me ayudaron también y era una cosa que fue real".
Te Podría Interesar
En diferentes oportunidades le ha tirado grandes indirectas a la pareja de la China Suárez y en los últimos días tuvo un gesto que se viralizó rápidamente. Todo ocurrió en una publicación de él donde aparece bailando junto a Wanda, Sebastián Yatra y Damián Betular.
El fuerte gesto de Maxi López contra Mauro Icardi
Entre los miles de comentarios, uno se destacó porque tenía el "like" del autor, que era nada más ni nada menos que Maxi López: "Icardi en el baño mirando y le saltan las hemorroides. Me encanta su diversión sana sin molestar a nadie, con mi ex somos así y nos llevamos bárbaros todos y la señora de Maxi la tiene más clara que nosotros", expresó una usuaria.
Otros usuarios siguieron el camino de la seguidora de Maxi y elogiaron también la buena relación que tiene ahora él con la conductora de Telefe luego de años de las fuertes disputas judiciales que existieron tras la polémica separación.