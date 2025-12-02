"Estoy en la vereda de enfrente": Maxi López lanzó un duro dardo contra Mauro Icardi y la China Suárez
Maxi López visitó el programa de Yanina Latorre y protagonizó un intenso ping-pong donde lo desafió sin filtro a opinar sobre la China Suárez.
Maxi López se convirtió en el protagonista de una entrevista imperdible en el ciclo conducido por Yanina Latorre, Sálvese quien pueda. En un ida y vuelta de alta tensión, la conductora no tardó en poner el tema central sobre la mesa: su opinión sobre la China Suárez.
El gran dardo de Maxi López a la China y Mauro
Con su estilo directo, Latorre interrogó sin rodeos: "¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?". Maxi López esquivó la pregunta con humor, sonriendo y señalando irónicamente: "Me gusta cómo bajan la música".
Sin embargo, la insistencia de Yanina, que incluso mostró una foto de la actriz, forzó una respuesta más contundente. Refiriéndose a los viejos códigos de amistad, el exfutbolista sentenció: "A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían la mujer de un amigo tiene bigotes...". Aunque Yanina retrucó inmediatamente: "¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco".
Lejos de evadir el tema Icardi, Maxi López ofreció una reflexión que pareció sellar su posición en el Wanda Gate: "Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual". Con esta frase, López insinuó una afinidad perfecta entre Mauro Icardi y la China Suárez, dejando claro que él no comparte esa misma sintonía.
Para rematar el segmento, Majo Martino lo desafió nuevamente a dar una opinión puramente estética sobre la actriz, pidiéndole que se olvidara de la historia. Pero Maxi López no dudó en reafirmar el amor y la admiración por su pareja actual, la modelo Daniela Christiansson: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".