"Estoy en la vereda de enfrente": Maxi López lanzó un duro dardo contra Mauro Icardi y la China Suárez

Maxi López visitó el programa de Yanina Latorre y protagonizó un intenso ping-pong donde lo desafió sin filtro a opinar sobre la China Suárez.

Maxi López se convirtió en el protagonista de una entrevista imperdible en el ciclo conducido por Yanina Latorre, Sálvese quien pueda. En un ida y vuelta de alta tensión, la conductora no tardó en poner el tema central sobre la mesa: su opinión sobre la China Suárez.

El gran dardo de Maxi López a la China y Mauro

Maxi López apuntó contra Icardi y la China con un dardo elegante.

Con su estilo directo, Latorre interrogó sin rodeos: "¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?". Maxi López esquivó la pregunta con humor, sonriendo y señalando irónicamente: "Me gusta cómo bajan la música".

Sin embargo, la insistencia de Yanina, que incluso mostró una foto de la actriz, forzó una respuesta más contundente. Refiriéndose a los viejos códigos de amistad, el exfutbolista sentenció: "A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían la mujer de un amigo tiene bigotes...". Aunque Yanina retrucó inmediatamente: "¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco".

Lejos de evadir el tema Icardi, Maxi López ofreció una reflexión que pareció sellar su posición en el Wanda Gate: "Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual". Con esta frase, López insinuó una afinidad perfecta entre Mauro Icardi y la China Suárez, dejando claro que él no comparte esa misma sintonía.

El "dardo elegante" de Maxi López al recordar los viejos códigos de amistad en Sálvese quien pueda.

Para rematar el segmento, Majo Martino lo desafió nuevamente a dar una opinión puramente estética sobre la actriz, pidiéndole que se olvidara de la historia. Pero Maxi López no dudó en reafirmar el amor y la admiración por su pareja actual, la modelo Daniela Christiansson: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".

