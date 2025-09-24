Sergio Lapegüe opinó sobre la supuesta interna entre Mario Massaccesi y Paula Bernini en TN: "Tendrían que..."

El exconductor de Todo Noticias dialogó con "Intrusos" y fue contundente con sus declaraciones.

Tras la salida de Sergio Lapegüe de "Tempraneros" (TN) quienes tomaron las riendas del programa fueron nada más ni nada menos que Mario Massaccesi y Paula Bernini. En los últimos días, comenzaron a correr rumores de una fuerte interna entre ambos y por supuesto, el exconductor habló al respecto.

El cruce más reciente entre ambos fue cuando recibieron al periodista Marcelo BonellI. En ese momento, Massaccesi quiso ir directamente con la pregunta y Bernini lo interrumpió de manera sorpresiva: "Pero dale los buenos días, siempre le tirás la pregunta y no podemos saludar".

Lo cierto es que tras estos cruces, desde "Intrusos" fueron a buscar la palabra de Sergio Lapegüe: "No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo porque tenés que entender a la otra persona, comprenderla". También dejó en claro que para que el aire del programa fluya tenés que conocer bien a tu compañero.

"Yo había armado un programa a mi estilo, ese es mi estilo. Deberían haberlo cambiado para mi gusto, no pueden dejar lo mismo porque se nota la diferencia", comentó. También reveló que "tendrían que haber armado un programa al estilo de Mario y de Paula".