Fabián Mazzei rompió el silencio y tiró una bomba en medio del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

Fabián Mazzei dejó de lado el silencio y decidió salir en defensa de Araceli Gonzále z en medio del resurgimiento de la tensión con Adrián Suar . El conflicto, que parecía enterrado en el tiempo, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la actriz hablara sin filtros con Mario Pergolini en Otro Día Perdido.

Aunque la expareja mantiene un contacto inevitable por la crianza de su hijo, Toto Kirzner, la relación entre ellos dista de ser armónica. Los dichos de la artista causaron incomodidad del otro lado y volvieron a prender la chispa.

En este contexto, Mazzei decidió acompañarla públicamente. En un móvil de LAM , el actor expuso su disconformidad con las críticas que, según él, se apoyan en versiones que perjudican a su pareja.

"No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludez. Ahí me enojo", lanzó el actor. "Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona, que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá", continuó el artista.

Fabián Mazzei remarcó que durante años su compañera evitó hacer declaraciones fuertes para proteger a su hijo, pero que las cosas cambiaron ahora que él es adulto: "A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande". E insistió: "A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera".

Sin dar nombres, también apuntó contra quienes la etiquetan de forma injusta: "No me gusta la mentira. No quiero seguir metiendo púa, pero Santiago le dijo 'cobarde' e 'hipócrita' y Araceli no lo es. Soltar no es del lado ella, en un par de meses, quizás verán".

Esto fue lo que dijo Fabián Mazzei en LAM sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

Fabián Mazzei En LAM

Además, Mazzei se refirió al vínculo laboral con Polka, productora fundada por Suar, y a la versión de que ese nexo se cortó por decisión del productor ejecutivo: "En el único lugar que no trabajé fue en Polka, pero puede ser una decisión mía, nada más. La gente toma decisiones y son personales, que no tiene nada que ver con el trabajo".

Sobre una eventual coincidencia cara a cara, aseguró que no habría conflicto directo: podría saludarlo sin problema, porque, según él, la disputa no le pertenece: "Siempre se cruza a alguien y no se da el encuentro. Le daría la mano. El tema no es mío, es con Ara".