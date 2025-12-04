En su retorno a Eltrece, Araceli González apuntó fuerte contra Adrián Suar: "Él dijo que no..."

Antes de ser entrevistada por Mario Pergolini, la actriz fue abordada por un móvil de LAM y habló sobre su tensa relación con Suar.

Araceli González reapareció en la pantalla de Eltrece luego de una década y eligió hacerlo en Otro Día Perdido, el ciclo de entrevistas que encabeza Mario Pergolini. Su presencia no pasó inadvertida: el regreso llega tras un largo silencio televisivo.

La actriz y Adrián Suar, padres de Tomás Kirzner, cerraron su historia hace años, pero las diferencias no se disiparon con el tiempo. Ella misma ha dejado entrever que el alejamiento no fue casual sino consecuencia de actitudes que no la dejaron bien parada.

Araceli González le confesó a Fer Dente la sorpresiva habilidad oculta que tiene. La artista volvió a Eltrece después de varios años. La tensión no solo tocó a su expareja. Con Griselda Siciliani hubo un cortocircuito que nunca se reparó. Todo se desató cuando González consideró que la actriz había desmerecido a Fabián Mazzei, su actual marido, cuestionando su talento frente a cámaras. Aquel episodio alimentó el enfrentamiento y dejó la relación en punto final.

Previo a su entrevista con Pergolini, la artista habló en LAM y se mostró firme al describir cómo se sintió al volver a su antigua casa laboral: "Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época".

Esto fue lo que dijo Araceli González sobre Adrián Suar en LAM Araceli González Habló En LAM Sin esquivar los temas personales, también habló de su exesposo: "No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino, pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso". Y lanzó: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida".