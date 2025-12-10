Un programa de canal América sufrió un durísimo revés en el rating y perdió notablemente con sus competidores

El ciclo sorprendió con sus mediciones de audiencia y en esta nota te contamos todos los detalles.

Canal América apostó este año por nuevos proyectos para que salgan al aire y una de las figuras que logró tener su propio programa es Yanina Latorre. La panelista de LAM, que culminará su participación en el ciclo de Ángel de Brito luego de diez años, está al frente de Sálvese Quien Pueda y sorprendió a todos con el rating.

El programa de espectáculos ha logrado estar muy cerca de Telefe en diferentes oportunidades, pero en la edición del día martes no obtuvo buenos números. Es que SQP sufrió una fuerte baja y las mediciones se viralizaron rápidamente.

El periodista de espectáculos Nacho Rodríguez compartió la planilla oficial y el ciclo de Yanina Latorre llegó a tocar 1.6 puntos de rating, siendo superado por El Nueve con 3.0 puntos de rating, Ahora Caigo con 4.9 puntos y La Traición, novela de Telefe, arrasando en la tarde con 6.6 puntos de rating.