Rating: cómo le fue a los Premios Martín Fierro de cine y series

La gala que celebró a las producciones nacionales entregó sus máximos galardones. Te mostramos cómo le fue a la transmisión en materia de audiencia.

La industria argentina del entretenimiento celebró su fiesta máxima. Los Martín Fierro cine y series 2025, dedicados a reconocer lo más destacado de la pantalla chica y grande, concluyeron con una gala especial que dejó a dos protagonistas absolutos. El galardón de Oro se desdobló y fue a parar tanto a la aclamada intérprete Natalia Oreiro como a la producción de El Eternauta, marcando el cierre de una velada realizada en la Usina del Arte, bajo la brillante conducción de Luciano Cáceres y Teté Coustarot.

El rendimiento del rating en una noche clave MFRating Así informaba Nacho Rodríguez cómo le fue en materia de rating a la gala de los Martín Fierro. Foto: X @NachoRodriOk El desempeño de la audiencia es un factor fundamental en este tipo de eventos. América TV fue la encargada de la transmisión, iniciando con la tradicional cobertura de la alfombra roja. Con Sabrina Rojas, Guido Záffora y Tartu a cargo de la recepción y comentarios de looks, esta sección inicial logró captar la atención de los televidentes alcanzando un pico máximo de 2,5 puntos de rating. Considerando que la gala se desarrolló en un fin de semana largo, este resultado se considera notable para el bajo encendido general de la televisión abierta.

Una vez iniciada la ceremonia de premiación, los números se mantuvieron en un terreno estable. La emisión central consiguió sostenerse siempre por encima de los dos puntos de rating , reportando máximos de 2,8 puntos. A pesar de estos valores aceptables, los analistas notaron que la sintonía experimentó un descenso comparativo con respecto a la entrega de 2024, sugiriendo un ligero desafío en la retención del público.

Natalia Oreiro y el éxito de el Eternauta conquistaron la ceremonia NATALIA OREIRO La actriz uruguaya se llevó el preciado premio. Créditos: Captura / América TV En lo que respecta a la cosecha de estatuillas, El Eternauta fue la serie que dominó la velada. La ficción acaparó un total de ocho premios, incluyendo el codiciado reconocimiento a mejor serie de drama y el de mejor guión. En cuanto al elenco, el desempeño de Natalia Oreiro fue laureado por su papel en el film "La mujer de la fila". Su distinguida actuación le valió el premio a mejor actriz, lo que automáticamente la ubicó en la contienda y posterior obtención del prestigioso Martín Fierro de Oro 2025 para la categoría de Cine.