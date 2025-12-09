Natalia Oreiro ganó el Martín Fierro de Oro, pero un grito del público la dejó sin palabras: "¿Están seguros?"

En una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 , la gran sorpresa no fue el premio en sí, sino la reacción de su ganadora. Minutos después de que El Eternauta se llevara el Oro en la categoría de series, llegó el momento de coronar lo mejor del cine, y el nombre de Natalia Oreiro resonó en todo el salón.

La actriz fue premiada por su impecable trabajo en La mujer de la fila, pero al escuchar su nombre, el tiempo pareció detenerse para ella. Natalia se quedó helada en su asiento , incapaz de procesar la victoria, mientras el salón estallaba en una ovación cerrada.

Fue la conductora del evento, Teté Coustarot , quien tuvo que intervenir desde el micrófono para sacarla de su asombro: “Creeteló, Natalia. Sí, es para vos. Se quedó helada. Mirá cómo te aplauden todos tus compañeros y compañeras. ¡Qué maravilla el acompañamiento!” . A su lado, Luciano Cáceres sumó sus elogios: “Natalia es una gran actriz y una gran persona. Festejada esta noche”.

Mientras caminaba hacia el escenario, todavía con gestos de incredulidad, se escuchó el grito de Griselda Siciliani lanzando un “¡Bravo!” que fue replicado con euforia por el resto de los artistas. Sin embargo, al tomar la estatuilla dorada, Oreiro rompió el protocolo con una pregunta cargada de humildad que enmudeció y luego enterneció a todos:

“¿Están seguros? Gracias. Muchísimas gracias. No sé qué decir” , balbuceó la actriz. La respuesta del público fue inmediata y contundente, con gritos que llegaban desde las mesas: “¡Te lo merecés!”, “¡Genia!” y “¡Bravo, Nati!” .

"Yo no era buena actriz": Un discurso a corazón abierto

image Natalia Oreiro con el Martín Fierro. Créditos: Captura / América TV

Ya más tranquila y con el Martín Fierro de Oro en sus manos, Natalia ofreció un discurso que recorrió sus orígenes, sus inseguridades y su gratitud hacia los dos países que la formaron.

“Gracias, Aptra. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica”, comenzó diciendo, reivindicando su propio esfuerzo. También hubo lugar para la autocrítica y el reconocimiento a sus mentores: “Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo... Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros. Gracias a todos los actores y actrices que me ayudaron a crecer”.

En un pasaje emotivo, recordó a quienes le dieron su primera oportunidad en el drama, mencionando a Benjamín Ávila, y agradeció profundamente a su familia: “Gracias a mi familia, que siempre estuvo esperándome con un platito caliente. Gracias a mi hijo, que está orgulloso de la mamá que le tocó”.

Para cerrar una noche perfecta, Oreiro sintetizó su identidad binacional con una frase que arrancó los últimos aplausos: “Gracias, Argentina, por brindarme un hogar y una profesión. Gracias, Uruguay, por hacer de esta mujer la persona que hoy es”.