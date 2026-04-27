Los Martín Fierro de la Moda se celebraron en los estudios de Telefe y hasta allí llegaron figuras como Pampita, Benjamín Vicuña, Susana Giménez, Juana Viale, entre otras. Mientras transcurría la noche, Pilar Smith apuntó contra una de las nominadas.

Todo ocurrió en la emisión especial que realizó el streaming Bondi Live por la cobertura de la gala. En un momento, Pilar no se quedó callada y apuntó contra una figura que además es una de las más conocidas en Telefe.

"Chicos, la más criticada, la China Ansa. Nadie sabe por qué está nominada" , expresó Guido Záffora y le dio pie a la exmiembro de APTRA para lanzar una durísima acusación sobre la nominación de la periodista.

Pilar Smith apuntó contra una figura que estuvo nominada en los Martín Fierro de la Moda: "Acomodo total"

"Totalmente, acomodo total. Está acomodada en Telefe porque tenían que poner figuras de Telefe y la pusieron, la acomodaron", expresó Pilar Smith, causando sorpresa total en Denise Dumas y el resto de sus compañeros.

Captura de pantalla 2026-04-27 095044 Pilar Smith criticó a la China Ansa. Foto: captura de video / Bondi Live.

"Es una falta de respeto que esta chica esté nominada", comentó sin filtro la panelista de LAM. La China Ansa estuvo nominada junto a Mirtha Legrand, Juana Viale y Teté Coustarot en la terna a Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal.