Marcelo Tinelli protagonizó un tenso cruce con una usuaria que lo criticó en redes: "Celoso del..."

Marcelo Tinelli volvió a ser tema principal en los diferentes portales luego de una llamativa publicación en Instagram. El conductor se grabó cocinando y además acompañó el video con un texto donde blanqueó su relación con Rossana Almeyda.

"Cociné en este primer día frío del año para la mujer que no blanqueo por el reality, Rossana Almeyda , para mi amigo, Fede Hoppe, al que eché de forma desconsiderada y para mi hijo", expresó Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram.

Una usuaria compartió el posteo y lo criticó duramente en redes : " Tinelli , celoso del protagonismo de Franco Colapinto este domingo, salió a robarle protagonismo pateando el tablero y blanqueó a su nuevo amor, a su estilo...".

La acusación de una persona contra el conductor y la respuesta tajante de Marcelo Tinelli.

Inmediatamente el conductor le respondió de manera tajante: " Jajajajaja “celoso de Colapinto”???? Que dice señora?? Jajaja. Lo amo a Colapinto . Y lo que hizo hoy es de un grande. Orgullo argentino Franco Colapinto. Un domingo de gloria para todos los argentinos ".

Quién es Rossana Almeyda, la supuesta novia de Marcelo Tinelli

Rossana Almeyda actualmente reside en la localidad de Miami, Estados Unidos, y años atrás se dedicó al modelaje. Actualmente, se encuentra estudiando Ciencias Políticas y es amiga de Carolina Pampita Ardohain.

Rossana Almeyda Rossana Almeyda, la novia de Marcelo Tinelli Foto: Instagram / @_rosana_almeida__

En el año 2006, Rossana se instaló en Chile y allí se hizo amiga de Pampita, quien en ese entonces se encontraba casada con Benjamín Vicuña. Uno de los amores de Almeyda fue José Patricio Daire, actualmente esposo de Cecilia Bolocco.