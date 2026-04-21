Marcelo Tinelli y Milett Figueroa finalmente anunciaron su separación definitiva luego de días de fuertes rumores. Lo cierto es que parece que el conductor habría olvidado rápidamente a su ex y estaría saliendo con una joven.

"Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación, parece que su corazón ya tiene nueva dueña ", comentó Pochi en Puro Show. Además, agregó que "Marcelo Tinelli tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda ".

Esto no es todo, ya que ya comparten momentos juntos: "Se los vio en el recital de Ricky Martin y t ambién estuvo en el cumpleaños de Lolo , ya la metió en el círculo familiar. Para ratificar la información , dieron a conocer las imágenes donde se puede ver a Rossana en la mesa el día del festejo del cumple del hijo de Marcelo .

Revelaron una fuerte información sobre la vida romántica de Marcelo Tinelli tras separarse: "Marcelo tiene..."

La panelista del programa de El Trece sostuvo que Rossana "es muy amiga de Pampita y si van al Instagram de ella, está lleno de fotos de Pampita". Lo cierto es que a tan solo un mes de la separación con Milett, Tinelli fue conquistado nuevamente.

Captura de pantalla 2026-04-21 154944 Marcelo Tinelli tiene nueva pareja. Foto: captura de video / El Trece.

Por el momento no se muestran en las redes sociales, pero estas pruebas son contundentes y dejan ver que existe un romance entre ambos. En Puro Show comentaron también que Milett Figueroa también blanquearía en los próximos días su nueva relación.