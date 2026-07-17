"Agarrate lo que quieras": Marcelo Tinelli no se calló nada y destrozó al polémico arquero británico

Con un mensaje cargado de ironía, el animador celebró los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez mientras apuntaba directo contra el jugador del Everton.

El histórico triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra en Atlanta no solo desató la locura de los hinchas, sino que también dejó varias polémicas que siguen dando que hablar en las plataformas digitales. Uno de los que se sumó a las repercusiones con firmeza fue Marcelo Tinelli, quien apuntó sin filtros contra el arquero inglés, Jordan Pickford, tras sus provocaciones en la cancha.

El conductor de televisión celebró con enorme euforia los goles que le dieron la clasificación a la final a la Scaloneta. Instagram @marcelotinelli Durante el encuentro, el arquero británico se convirtió en el principal blanco del repudio nacional tras realizar un polémico gesto obsceno, agarrándose los genitales de cara a la tribuna albiceleste. El agravio generó una inmediata reacción en el campo: tras el empate argentino, Cristian "Cuti" Romero se agachó para gritarle el gol en la cara, marcando el inicio de una noche cargada de tensión.

El posteo caliente de Tinelli para el arquero inglés Tinelli, quien vivió el partido desde el estadio junto a sus hijas y el equipo de streaming de Infobae, no ocultó su malestar por la actitud del guardameta y utilizó su cuenta de Instagram para publicar un duro descargo. "Chau Pickford. No te salvaron ni todos los burros grandotes que pusieron para defender", escribió de forma categórica junto al video de la jugada.