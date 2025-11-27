Cambio drástico en canal América: un destacado programa se despide de la señal

El ciclo se despedirá de América TV el próximo 31 de diciembre y la noticia tomó por sorpresa a toda la audiencia.

Queda muy poco para que termine el año, y uno de los primeros cambios que traerá el 2026 en la pantalla de canal América es la salida de un destacado programa: Pasó en América.

Conducido por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, el ciclo que debutó en abril de 2024 llega a su fin. Ángel de Brito, en su segmento Ángel Responde, ya había adelantado que la propuesta culminaría a fines de diciembre de este año.

Pasó en América Pasó en América terminará el próximo 31 de diciembre. Instagram Americatv. En esa misma información, también reveló que Rojas figura entre las candidatas para reemplazar a Yanina Latorre como conductora de Sálvese Quien Pueda durante las vacaciones que la periodista de espectáculos se tomará en enero.

En cuanto a la grilla del canal, De Brito detalló: "A partir de enero, Polémica en el Bar pasa a las 22, hasta que debute el nuevo programa que llegará en febrero".

Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas en Pasó en América Sabrina Rojas Confirmó El Fin De Pasó En América Finalmente, en la emisión de este jueves de Pasó en América, Sabrina Rojas confirmó lo anticipado por el conductor de LAM. Al abrir el programa, la actriz expresó: "Vos que sos fanático, que decís 'eh, pónganlo a las diez', aprovechanos, porque el 31 de diciembre nos vamos, felices, contentos, con un montón de propuestas, pero terminamos".