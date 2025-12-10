Natalia Oreiro encendió las redes sociales con un sorpresivo posteo tras ganar los Martín Fierro

La actriz se mostró muy feliz tras obtener dos estatuillas y compartió su felicidad con una llamativa publicación.

Los Premios Martín Fierro de Cine celebraron su segunda edición en la Usina del Arte y hasta allí llegaron grandes figuras. Natalia Oreiro fue una de las estrellas de la noche, ya que logró obtener dos estatuillas y mostró su felicididad en las redes sociales.

La actriz se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la Fila y coronó la noche con el Martín Fierro de Oro al cine, un enorme reconocimiento que la hizo emocionarse ante todas las figuras que se encontraban presentes.

Horas más tarde, compartió un posteo en sus redes sociales donde se la puede ver en la cama junto a las estatuillas y con tan solo el vestido rojo encima de ella. En la publicación agradeció por estos galardones.