El fuerte reclamo de Darío Barassi a Mirtha Legrand que dejó a todos perplejos: "La última vez que vine..."

El conductor se sentó en la gran mesa y habló de su vida. Aunque esta visita llegó con ciertas quejas. Por supuesto, el humor no faltó: los detalles.

Mirtha Legrand ha logrado trascender la pantalla, sea por su trayectoria o por las frases que hacen a la misma. Esta no fue la excepción, pues una línea muy específica de la diva hacia Darío Barassi tomó protagonismo como meme y hoy, el reclamo del humorista es evidente.

El conductor de Ahora Caigo volvió a sentarse a la mesa de La Chiqui este fin de semana, donde se generó un divertido ida y vuelta. Todo comenzó cuando Mirtha elogió el desempeño de Barassi en su ciclo de entretenimientos, confesándole que es una fiel espectadora.

Darío, agradecido, explicó que disfruta mucho la dinámica del formato, desde conocer las historias de los participantes hasta el momento en que caen al vacío, aunque bromeó con que la producción siempre lo apura diciéndole "gordo, volvé al programa".

Fue en ese instante que la conductora, con su picardía habitual, le preguntó quién se atrevía a llamarlo de esa manera. Aprovechando el pie, Barassi le recordó a la diva el origen de su "trauma" mediático con el tema.

El actor rememoró la última visita a su programa, momento en el que Mirtha le disparó sin filtro la famosa pregunta: "¿Vos querés adelgazar?". Según contó Barassi entre risas, esa frase se volvió tan icónica que su producción la utiliza como un efecto de sonido constante: "La última vez que vine a tu programa vos me dijiste: “¿Vos querés adelgazar?”. Y ese audio me lo ponen todos los programas".