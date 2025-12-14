Morena Rial recibió otra mala noticia: Alejandro Cipolla renunció a su defensa y reveló las razones

El letrado confirmó que se aleja como abogado de la hija del conductor y contó los motivos.

Morena Rial se encuentra detenida en el Penal de Magdalena luego de incumplir con los requerimientos que dictaminó la Justicia. En los últimos días volvió a ser noticia debido a un supuesto embarazo y durante el domingo recibió una mala noticia que tiene que ver con Alejandro Cipolla, su abogado.

Es de público conocimiento que la situación de la hija de Jorge Rial es complicada y su defensa ha insistido con la prisión domiciliaria, pero esta solicitud fue rechazada. Morena se encuentra pasando un momento complicado y ahora se confirmó que Alejandro Cipolla no será más su defensor.

Fue el mismo letrado quien lo comunicó a través de sus redes sociales y causó sorpresa: "Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona".

Alejandro Cipolla se alejó de la defensa de Morena Rial y dio los motivos "Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada", comentó Alejandro Cipolla en el escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram.