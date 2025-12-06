Belina Yuffrida se despidió de la TV y aseguró que hará "un recorrido personal" tras su salida de Canal 9 Televida

Este sábado 6 de diciembre llegó el momento para Belina Yuffrida . Luego de más de 10 años en la televisión mendocina de la mano de Canal 9 Televida , la conductora y periodista se despide de la señal. Su último paso es el programa final de No culpes en la temporada de este año 2025.

Belina aseguró que Leo Rodríguez junto a Danilo Martínez serán quienes quedarán a cargo de grandes proyectos suyos en el canal porque crecieron durante años junto a ella y actualmente son grandes profesionales.

Luego de puras palabras de agradecimiento, hizo un repaso a manera de agradecimiento para todas aquellas personas que fueron parte de No culpes como invitados. "Qué difícil hablar después de esto", aseguró tras ver los clips y recortes que dejaron en claro la gran cantidad de personas que se sumaron a su gran proyecto para contar su historia.

"Los invitados siempre me trataron con mucho respeto cuando era no binario y no sabía que quería para mi vida", reveló Belina con los ojos llenos de lágrimas y luego añadió: "fue un montón, un año en el que estuvo luchando con mi etapa de transición y un año de mucho trabajo".

Tras un largo corte en la programación, volvió No culpes al aire y se dio a conocer la verdad del programa: una entrevista cara a cara de Belina con Belina. "Hice todo lo que tenía que hacer en este canal", aseguró y sumó "fue todo charlado y armónico (...) por eso me duele tanto la despedida porque sentí a este canal como mi casa".

portada belina yuffrida Instagram @belinaok

Más adelante, Belina repasó mentalmente su paso de más de 10 años en Canal 9 y aseguro que "fue un gran recorrido, aprendí de todo con cada programa y cada puesto". Además, destacó que el canal le dio la posibilidad de realizar cada idea que quería: "hice lo que quise, es lo que destaco (...) estoy más que satisfecha".

"Mi vida fue un poco reality show", describió Belina en pocas palabras lo que ha vivido los últimos años. En lo referido a lo personal, aseguró que es "muy obsesiva de mi laburo, he llegado a trabajar 15 o 20 horas y sabía que si no le ponía freno a mi vida profesional no podía seguir con mi transición".

belina yuffrida ult programa Último programa de Belina Yuffrida en Canal 9 Televida. Captura TV

En paralelo, abrió su corazón al decir que "Belina tenía muchas ganas de despertarse" por lo que tomó la decisión de frenar su carrera profesional para poder poner su foco en la transición que, según su postura, "fue despacito y con amor".

Antes de terminar el programa, aclaró las habladurías diciendo que va a estar "siempre agradecida a este canal (...) lo que más me llevo es el respeto y el amor con el que nos tratamos". Por último, Belina Yuffrida terminó de despedirse diciendo: "Me enorgullece haber crecido acá con ustedes, sé que muchos al principio me criticaron, pero luego entendieron que yo no le hago daño a nadie. Pasar por Canal 9 fue y es un placer".