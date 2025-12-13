El vestido rosa de Pampita que inspiró a miles de looks para las Fiestas

La modelo y conductora, Pampita, apostó por un strapless pastel que se volvió el color estrella de las fiestas.

Pampita empezó a insinuar cuáles serían sus elegidos para vestir en Navidad y Año Nuevo y, esta vez, el rosa pastel ocupó ese lugar privilegiado en su agenda festiva. Mientras las redes entran en su habitual euforia pre-fiestas, ella apostó por un look que resume todo lo que busca transmitir, es decir, frescura, elegancia y una cuota de sensualidad.

Eligió un strapless entallado, de caída recta y movimiento suave, que no llega al clásico sirena pero juega con una silueta elongada. La prenda se sostenía en un equilibrio perfecto entre transparencia sutil y satinado.

El rosa pastel del vestido no es un capricho estético, sino que es un color que habla de afecto, de la ternura que suele envolver al balance del año. Pampita lo combinó con un maquillaje que seguía la misma paleta, con las mejillas rosadas, labios suaves, pero con el foco en los ojos delineados de negro.

El peinado también actuó como parte de esa narrativa y optó por un recogido prolijo que le dejó la espalda expuesta y permitió que el vestido respirara por completo.