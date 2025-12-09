Votá vos y elegí la mejor del duelo de estilo en el Abierto de Polo: Pampita vs. María Vázquez

Pampita y María Vázquez protagonizaron un duelo de estilo en la final del Abierto de Polo, con dos apuestas tan distintas como impecables. ¡Votá vos al final!

El Abierto de Polo volvió a confirmar lo evidente: más allá del deporte, es un territorio donde la moda conversa. Votá al final de la nota tu look preferido: Pampita vs María Vázquez.

El Abierto Argentino de Polo volvió a convertirse en escenario de un desfile involuntario donde el glamour y la sofisticación se mezclan con la tradición deportiva. En esta edición, dos figuras del universo fashion nacional captaron todas las miradas: Pampita y María Vázquez. Ambas, habituadas a marcar tendencias y a interpretar con precisión quirúrgica los códigos de la moda estival, protagonizaron un verdadero duelo estilístico que dejó lecciones claras sobre cómo vestirse para los eventos elegantes de verano.

abierto de polo (2) Dos diosas argentinas: María Vázquez y Pampitas que mostraron sus looks en sus respectivas cuentas de Instagram. María Vázquez, frescura y refinamiento María Vázquez fue una de las primeras en llegar al Campo Argentino de Polo y lo hizo con una propuesta impecable que combinó frescura y refinamiento. Su elección se alineó con la sensibilidad veraniega, pero sin abandonar el porte sofisticado que la caracteriza. Apostó por un conjunto blanco formado por un top ceñido al cuerpo y una falda larga al tono, ambos tejidos, una materialidad que aportó textura y un efecto artesanal muy en sintonía con las tendencias globales. El look respiraba luz, armonía y naturalidad, características que se funden con la paleta clara que se impone para esta temporada.

El guiño cromático no fue casual: el blanco total se consolida como uno de los ejes del vestuario estival, y Vázquez lo interpretó con precisión, añadiendo dinamismo mediante detalles estratégicos. El top incorporaba transparencias sutiles que aportaban un juego visual elegante y moderno. Complementó con un abanico amarillo —un acento medido pero efectivo— y accesorios en tonos crema que suavizaron la composición sin competir con el protagonismo del conjunto. Fue un look pensado para el calor, para el día y para un entorno donde la elegancia debe convivir con la comodidad. En pocas palabras: un ejemplo de cómo adaptar la moda de playa al contexto de un evento social de alto perfil.

maría vázquez (2) María Vázquez, minimalismo luminoso y veraniego. Foto de Instagram de @mariavqz1 Pampita y su look de sofisticación atemporal Del otro lado del “duelo”, Pampita recurrió a una estética igualmente pulida, pero desde un registro distinto. La modelo optó por un vestido largo en blanco y negro de líneas limpias y estampado de flores circulares que, a la distancia, evocaban el espíritu de los lunares clásicos. Esta reinterpretación moderna de un motivo histórico aportó una dosis de sofisticación atemporal, en un guiño al aire sesentoso que vuelve a pisar fuerte en las colecciones 2025/2026. El diseño, ajustado al torso y con una caída suave hacia un corte casi en A, realzaba la silueta sin perder movilidad, algo clave para un evento diurno y al aire libre.

La curaduría de accesorios fue tan precisa como el vestido. Pampita reforzó el contraste blanco y negro con anteojos de sol oscuros, una mini bag al tono y sandalias negras, logrando una estética coherente, clásica y a la vez completamente actual. Lejos de sobrecargar, sus complementos funcionaron como puntos que ordenaban la paleta y potenciaban la elegancia natural del outfit.