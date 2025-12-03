Wanda Nara, Pampita, Paredes y más: todas las estrellas que brillaron en la gala de los personajes del año

Revista Gente celebró su 60° aniversario con una nueva edición de su tradicional gala de los personajes del año, que tuvo lugar el martes en el Faena Art Center, en el barrio porteño de Puerto Madero. La velada reunió a figuras destacadas del espectáculo, el deporte, la política, el periodismo, la ciencia y el mundo digital, en una convocatoria que concluyó con la clásica fotografía grupal.

Entre las celebridades destacadas del evento se encontraban Mirtha Legrand, Wanda Nara , Moria Casán, Pampita y Julieta Prandi , quienes encabezaron la nómina de invitados del ámbito del espectáculo. También participaron Mariana Fabbiani, Evangelina Anderson, Laurita Fernández, Nico Vázquez, Paula Chaves, Fer Dente y José María Listorti .

Del entorno deportivo se destacaron las presencias del futbolista Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante, junto a Maxi López . Lionel Messi fue otra de las figuras deportivas elegidas para la fotografía de la tapa de la revista Gente pero que, sin embargo, no pudo estar presente en la gala.

En el ámbito musical, dijo presente Luck Ra , uno de los actuales representantes del cuarteto y del género urbano en el país. Asimismo, estuvo presente Nicolás Behringer, el cantante que se consagró ganador de la quinta temporada de La Voz Argentina.

Lionel Messi, uno de los personajes del año de la revista GENTE.

Lionel Messi, uno de los personajes del año de la revista GENTE.

La escena artística incluyó a Ángela Torres, quien fue vista en compañía de Marcos “El Mito” Giles, así como a Joaquín Levinton, Juli Castro, Julieta Poggio y Daniela Celis, entre otros. También se sumaron Yanina Latorre, Juan Ingaramo, Valeria Mazza, El Tucu López, Gastón Edul, Ángel de Brito y Sofi Martínez.

En el plano de la ficción, el evento reunió a protagonistas de dos de las producciones destacadas del año. Por un lado, Martín Garabal y Santiago Korovsky, integrantes del elenco de División Palermo. Por otro, Malena Pichot y Marina Bellati, representantes de la serie Viudas Negras.

Maxi López y Wanda Nara en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. Maxi López y Wanda Nara en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. X

La gala también evidenció el crecimiento sostenido del universo del streaming y las redes sociales. Entre los creadores de contenido y streamers que posaron para la cámara estuvieron Migue Granados, Fede Popgold, Cami Mayan, Mortedor, Nacho Elizalde, Flor Jazmín Peña, Grego Rossello, Nati Jota y Evelyn Botto. Esta participación volvió a reforzar la presencia de este sector, que en las últimas ediciones ha ganado protagonismo dentro de los eventos tradicionales.

Además de las figuras del espectáculo y los medios, también asistieron representantes de la política nacional. La senadora electa Patricia Bullrich y el exministro del Interior, Diego Santilli, junto a su pareja Analía Maiorana, se hicieron presentes en la velada.

Mirá todas las fotos de la gala de los personajes del año de la Revista Gente

Julieta Prandi en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Julieta Prandi en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Albana Fuentes en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Albana Fuentes, quien interpretó a Ariel de La Sirenita en el Gran Rex este año, brilló en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Pampita en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Pampita en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Sofi Martínez en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Sofi Martínez en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Aldana Masset, Miss Universo Argentina en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Aldana Masset, la Miss Universo Argentina, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Julieta Poggio en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Julieta Poggio en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Paula Chaves en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Paula Chaves en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Flor Jazmín Peña en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Flor Jazmín Peña en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Momi Giardina en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Momi Giardina en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Santiago "Tato" Algorta, ganador de Gran Hermano, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Santiago "Tato" Algorta, ganador de Gran Hermano 2025, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Maxi López, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Luck Ra en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Maxi López, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Luck Ra en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Marti Benza en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Marti Benza en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Nacho Elizalde en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Nacho Elizalde en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Sofi "la Reini" Gonet en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Sofi "la Reini" Gonet en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Juana Viale en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Juana Viale en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Marcos Giles y Ángela Torres en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Marcos Giles y Ángela Torres en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Moria Casán en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Moria Casán en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Evangelina Anderson en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Evangelina Anderson en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Rodolfo Barili en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Rodolfo Barili en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Nelson Castro en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Nelson Castro en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Wanda Nara en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Wanda Nara en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Mirtha Legrand fue ovacionada en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. Mirtha Legrand fue ovacionada en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. Instagram

El equipo de Tapados de Laburo de OLGA en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. El equipo de Tapados de Laburo de OLGA en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. Instagram

Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina y Juli Castro en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina y Juli Castro en la gala de los personajes del año de la revista GENTE. Instagram

Patricia Bullrich, gala de los personajes del año de la Revista Gente Patricia Bullrich es uno de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Matías Bottero, entre dos suculentas, gala de los personajes del año de la Revista Gente Matías Bottero, presente en la gala de los personajes del año de la Revista Gente por su programa de YouTube Entre Dos Suculentas. RS

Juan Ingaramo, gala de personajes del año de la Revista Gente Juan Ingaramo, presente en la gala de personajes del año de la Revista Gente, debido al lanzamiento de su sexto disco, El Verdadero, y su debut en comedia musical al protagonizar Pretty Woman junto a Florencia Peña. RS

Nicolás Behringer, gala de los personajes del año de la Revista Gente Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Joaquín Levinton, gala de los personajes del año de la Revista Gente Joaquín Levinton, líder de Turf, estuvo presente en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Cami Mayan gala de los personajes del año de la Revista Gente Cami Mayan deslumbró con un vestido plateado en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Lucas Spadafora, gala de los personajes del año de la Revista Gente Lucas Spadafora debutó en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Diego Santilli y Analía Maiorana en la gala de los personajes del año de la Revista Gente Diego Santilli y Analía Maiorana en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Juli Castro en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Juli Castro en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Daniela Celis en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Daniela Celis en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Tobías Medrano y Matías Rapen (La T y la M) en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Tobías Medrano y Matías Rapen (La T y la M) en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Fede Popgold en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Fede Popgold en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Mortedor en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Mortedor en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Valeria Mazza en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Valeria Mazza en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

José María Listorti en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. José María Listorti en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Martín Dardik (trinche )en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Martín Dardik, más conocido como el "Trinche", en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Malena Pichot y Marina Bellati en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Malena Pichot y Marina Bellati en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Patricia Bullrich, gala de los personajes del año de la Revista Gente La Revista GENTE eligió a Patricia Bullrich como uno de los personajes del año por "consolidarse como una de las figuras más influyentes del Gobierno de Javier Milei". RS

Yanina Latorre en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Yanina Latorre en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Mariana Fabbiani en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Mariana Fabbiani en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Migue Granados en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Migue Granados en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Fer Dente en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Migue Granados en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Darío Barassi y Agustín "Rada" Aristarán en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Darío Barassi y Agustín "Rada" Aristarán en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Agustín "Rada" Aristarán en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Agustín "Rada" Aristarán en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Mora Bianchi en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Mora Bianchi en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Laurita Fernández en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Laurita Fernández en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Nico Vázquez en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Nico Vázquez en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Gastón Dalmau en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Gastón Dalmau en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Gastón Edul en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Gastón Edul en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Nati Jota y Grego Roselló en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Nati Jota y Grego Roselló en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS

Louta en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. Louta, cantante y creador de la fiesta BRESH, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS