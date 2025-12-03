No fue Julieta Poggio: quién fue la famosa que habría coqueteado con Nico Occhiato y enfureció a Flor Jazmín

Un simple comentario en una historia de Instagram se transformó en un escándalo de escala nacional que involucró a Nico Occhiato y Flor Jazmín . La gala de "Los Personajes del Año" de la Revista Gente fue el escenario de una supuesta provocación que generó un rumor que hizo llorar a Julieta Poggio en vivo.

La secuencia que encendió la polémica fue grabada por Yanina Latorre en el espacio que compartía con otros famosos. Sentada junto a Nicolás Occhiato y su novia, Flor Jazmín , la panelista filmó a la pareja y lanzó un comentario picante en voz baja, pero audible: “Por lo menos, ella (Flor Jazmín) a su novio no se lo levanta” .

La frase, cargada de malicia, implicaba que una mujer cercana se había insinuado o había tenido un gesto de "beboteo" hacia Occhiato en presencia de su pareja. Si bien Latorre nunca dio nombres, el video se viralizó rápidamente, y las redes sociales y algunos medios de comunicación señalaron inmediatamente a Julieta Poggio , quien se encontraba en el mismo evento, como la supuesta responsable.

La influencer aprovechó su espacio en el streaming RUMIS (La Casa) para desmentir la información, pero se mostró visiblemente afectada por la magnitud del rumor. Quebrada en llanto, Poggio lamentó la "fake news" y el daño a su imagen.

“No hablé con Nico en toda la noche”, declaró firmemente. “No, pero porque inventan, desde cero. O sea, no crucé palabra. No me gusta que me acusen de Tatiana y que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”, se lamentó entre lágrimas.

La acusación de ser una "beboteadora" que se lanza sobre hombres ajenos la superó, y la ex Gran Hermano mostró su dolor por la difusión de la noticia en los medios: “Es feo tipo levantarte y encontrarte con toda una fake news así, de un invento que nada que ver... Me da paj*, pero mucha gente que no me quiere lo va a creer y lo va a seguir difundiendo”, concluyó con angustia.

El giro final: Ángel de Brito reveló la verdad

image Wanda, posible protagonista de una mala escena. Créditos: Instagram

Cuando el escándalo ya había escalado y el llanto de Poggio era tapa de portales, el periodista de espectáculos Ángel de Brito apareció en escena para desbaratar el rumor y desviar la responsabilidad hacia otra figura de peso.

A través de Instagram, De Brito aclaró que la persona que saludó a Occhiato y a su novia, y que inspiró el polémico comentario de Yanina Latorre, fue otra famosa:

"La que saludó cariñosamente a Nico Occhiato y Flor Jazmín y dijo 'vieron lo que yo vi' no fue Juli Poggio, fue Wanda (Nara)”, sentenció el conductor, revelando la identidad de la verdadera protagonista del comentado encuentro.

De esta manera, la mira mediática se corrió por completo de Poggio, confirmando que la causa de su angustia era un "invento desde cero", y que la mujer que se acercó con un "cariñoso" saludo a la mesa de Occhiato y Flor Jazmín fue la empresaria Wanda Nara.