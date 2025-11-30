La letal reacción de la China Suárez al comentario de una influencer que paralizó las redes: "Qué raro"

La panelista sorprendió al aire al deslizar un comentario sobre la carrera de la actriz. Sin dejarlo pasar, la pareja de Mauro Icardi le respondió con un contundente “carpetazo” relacionado con su infancia.

Lo que comenzó como una recomendación de series en el programa de streaming Rumis terminó desatando una guerra impensada en la farándula. Julieta Poggio lanzó un comentario que muchos interpretaron como irónico o despistado, y la China Suárez, conocida por no callarse nada, salió al cruce con una respuesta fulminante que expuso el pasado de la influencer.

El comentario que encendió la polémica Embed - La letal reacción de la China Suárez a un comentario de una influencer que paralizó las redes: "Qué raro" Todo ocurrió mientras Lizardo Ponce y La Tía Sebi elogiaban Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva producción de Disney+ protagonizada por Suárez. Ponce se deshacía en elogios: "Estoy muy atrapado con la de la China... Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble".

Fue en ese contexto que Poggio, presente en el estudio, interrumpió con una duda que descolocó a sus compañeros: "¿Qué China?". Al aclararle que hablaban de la ex Casi Ángeles, Julieta remató con la frase de la discordia: "¿La China Suárez actúa?"

Lizardo Ponce, rápido de reflejos, intentó salvar el momento aclarando: "Sí, actúa hace años la China". Sin embargo, el clip se viralizó rápidamente en redes sociales, llegando a los ojos de la actriz.

La respuesta sin filtro: "Yo te recuerdo de chiquita" image El comentario de la actriz. Créditos: Captura / X Lejos de ignorar el comentario, la China Suárez utilizó su cuenta en la red social X para ubicar a la ex Gran Hermano. Con una dureza inusitada, la actriz apeló a la memoria y reveló una situación de la infancia de Poggio vinculada a la productora Pol-ka.