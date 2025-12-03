Pamela David destapó la indignante actitud de Wanda Nara que la dejó totalmente decepcionada: "¿Cómo no vas a...?"

Cuando repasaban en Desayuno Americano los looks del evento de la revista GENTE, la conductora expuso un polémico gesto de Nara que la dejo desilusionada

Este miércoles, en Desayuno Americano, el panel analizaba los looks de las figuras que pasaron por la gala de los Personajes del Año de la revista GENTE. Al llegar al turno de Wanda Nara, Pamela David sorprendió al revelar una situación que, según contó, la dejó profundamente decepcionada.

Antes de relatar lo ocurrido, el programa recordó que en 2021 Celina Rucci fue diagnosticada con leucemia y logró superarla tras someterse a un extenso tratamiento en Estados Unidos. Años más tarde, Nara atravesó una variante menos agresiva de la misma enfermedad.

Wanda Nara 2 El look de Nara para la gala de los Personajes del Año de la revista GENTE. RS Fotos. En ese contexto, la conductora tomó la palabra y compartió una información que nadie en el estudio esperaba. "Esta tarde se presenta el libro de mi amiga Celina Rucci, que es una novela muy linda. Llorás y te reís", comentó.

Luego, David agregó: "Celina le escribió a Wanda un mensaje muy sentido sobre lo que pasaron, sobre la enfermedad, sobre la leucemia. Y, de hecho, la novela tiene ese propósito. Comunicar. Hay mucha desinformación con respecto al trasplante de médula ósea y de los pocos donantes que hay en el mundo".

Esto fue lo que contó Pamela David sobre Wanda Nara en Desayuno Americano Pamela David Expuso La Polémica Actitud Que Tuvo Wanda Nara Con Celina Rucci Acto seguido, la presentadora lanzó la declaración que generó revuelo en el piso: "Le escribió y, ¿ustedes creen que le contestó? No, no le contestó. Esta tarde se lo pueden preguntar a Celina"