"Qué parecidos son": la nueva hermana de Pamela David reveló cómo descubrió su origen biológico

En Desayuno Americano, Pamela David contó un poco de una de las historias más emotivas de su vida: el encuentro con su nueva hermana.

Carolina Saavedra, la hermana de Pamela David, narró el día que encontró a su padre biológico, Alberto David. / Captura TV

El mundo de la farándula se detuvo ante el conmovedor relato de Carolina Saavedra, la mujer cuya vida cambió drásticamente en 2017. A sus 34 años, Carolina se encontró de golpe con una verdad que la unía de manera inesperada a una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina: era hermana de la conductora Pamela David. La historia de identidad y búsqueda, marcada por décadas de secretos familiares, finalmente salió a la luz.

Pamela David y su nueva hermana La emotiva historia de la hermana nueva de Pamela David. En una entrevista íntima concedida al programa Desayuno Americano, Carolina Saavedra compartió los detalles de su infancia y la inquietud interna que la acompañó durante años. Confesó que se crió bajo el techo de su abuelo, pero la sensación era constante: "Me crié con mi abuelo y sentía que no pertenecía a ese lugar".

Esta poderosa intuición la impulsó, ya de adulta, a emprender una búsqueda exhaustiva para descifrar el misterio de su verdadera identidad. El proceso no fue fácil, estuvo plagado de dudas y una sensación permanente de que algo fundamental le faltaba en su historia personal. Carolina contó que siempre hubo algo que le hacía “ruido”.

pamela david hermana (1) Carolina habló sobre la "nueva identidad" que construyó tras el emotivo descubrimiento. Captura TV La clave para avanzar en su investigación y romper las barreras del silencio familiar provino de una fuente completamente ajena. Carolina se sintió fuertemente identificada con los relatos públicos de otras personas que, como ella, buscaban respuestas sobre sus orígenes. "Me pasó con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela. Me resonaba mucho lo que él decía", recordó.

Pamela David en Desayuno Americano Pamela David, conductora de "Desayuno Americano", se enteró de su nueva hermana en 2017. Captura de pantalla Youtube América TV. La primera vez que Carolina sospechó sobre su origen biológico se despertó en una situación de lo más cotidiana; estaba caminando junto a su hermana de crianza cuando se encontraron con Alberto David, su padre biológico. El comentario de su acompañante fue el detonante: “Iba caminando con mi hermana, por parte de mi papá que me crió, y me lo encuentro a Beto. Conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son!’”.