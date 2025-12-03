Tras las últimas apariciones: Mauro Icardi demandó nuevamente a Wanda Nara y los motivos son contundentes

El futbolista tomó una nueva medida legal contra su exesposa. La demanda se centra en las últimas apariciones de sus hijas en diversos eventos y plataformas.

Luego del reencuentro y la supuesta paz de Mauro Icardi con sus hijas Francesca e Isabella, llegó a su fin. A pocos días de su regreso a Turquía, el futbolista tomó la drástica decisión de iniciar una nueva demanda legal contra Wanda Nara para restringir la exposición pública de las niñas.

La medida, revelada por Angie Balbiani en Puro Show, busca proteger la privacidad de las menores, pero se centraliza en dos puntos de conflicto muy específicos.

Dos acciones que no gustaron al jugador Embed - Tras las últimas apariciones: Mauro Icardi demandó nuevamente a Wanda Nara y el motivo es contundente La primera objeción legal de Icardi apunta a la actividad de las niñas en redes sociales. Según la panelista, el jugador quiere restringir el uso de TikTok, alegando que las menores han participado en videos con sus amigas y hasta de un polémico live donde contestaron preguntas del público: “No hay consentimiento paterno para usar TikTok”, especificó Angie Balbiani sobre el reclamo del futbolista.

Sin embargo, el punto más grave de la demanda es la presencia de las niñas en el Movistar Arena el pasado 9 de noviembre de 2025, durante el show de Martín Cirio. La defensa de Icardi adjuntó como prueba videos y fotos de las niñas sentadas en las primeras filas del espectáculo, donde, según se reportó, el público vociferó agresiones en contra del jugador.

La prueba clave: Las cámaras del estadio Embed - Tras las últimas apariciones: Mauro Icardi demandó nuevamente a Wanda Nara y el motivo es contundente Wanda Nara había intentado defenderse de la controversia asegurando que sus hijas solo vieron su presentación y luego se retiraron a un camarín porque el show no era apto para todo público.