La atrapante serie histórica de Netflix que tiene 8 episodios y pocos conocen

Para quienes disfrutan de las ficciones ambientadas durante la Segunda Guerra Mundial , Netflix cuenta con una gran cantidad de títulos. Si lo que buscas es una serie , no te podés perder este thriller estrenado en 2020.

La plataforma cuenta con Los derrotados (Shadowplay), una serie francesa que tiene un enfoque distinto dentro del género policial. La ficción se mete en un momento clave de la historia europea y lo usa como telón de fondo para construir un relato oscuro, tenso y bastante adictivo.

La historia comienza en 1946 en Berlín, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. La ciudad está devastada, dividida y llena de tensiones políticas. En ese escenario llega Max McLaughlin, un policía estadounidense que tiene un doble objetivo. Por un lado, ayudar a reconstruir la fuerza policial alemana, y por otro, encontrar a su hermano desaparecido. Pero lo que parece una misión clara rápidamente se vuelve mucho más turbia.

Mientras investiga, Max se cruza con una serie de crímenes que lo llevan a descubrir una red de corrupción, violencia y secretos que atraviesan tanto a los locales como a las fuerzas aliadas. En paralelo, la serie también sigue a su hermano, cuya historia suma otra capa de oscuridad al relato.

Aunque no está basada en hechos reales, sí toma como inspiración el caos de la época de la posguerra en la ciudad de Berlín. Ese momento histórico, la ciudad estaba dividida y el inicio de lo que luego sería la Guerra Fría, funciona casi como un personaje más. Hay una sensación constante de desorden, de reglas que todavía no están claras, y eso le da un tono muy particular.

Además, dialoga bastante con el presente en términos de poder, reconstrucción y las consecuencias de los conflictos. Más allá de meterse en el género policial, también propone un retrato de una sociedad que intenta volver a empezar de nuevo a medida que intenta dejar atrás el horror ocasionado por el conflicto.

Los Derrotados - tráiler oficial

En cuanto al elenco, la serie está encabezada por Taylor Kitsch, conocido por sus trabajos recientes en La lista final: Lobo Negro y Erase una vez el Oeste. En esta apuesta, el actor interpreta a Max, el policía estadounidense que lega a Alemania para investigar. En tanto, Logan Marshall-Green interpreta a Moritz McLaughlin, el hermano de Max. El resto del elenco incluye a Nina Hoss, Sebastian Koch, Benjamin Sadler, Tuppence Middleton, y Michael C. Hall.

Al momento de su estreno, la crítica valoró especialmente la ambientación y la fotografía, que logran transmitir ese Berlín gris, destruido y lleno de tensión. Si bien algunos señalaron que su ritmo puede ser más pausado de lo habitual, la mayoría coincide en que esa decisión ayuda a construir mejor el clima. El público, por su parte, la fue descubriendo de a poco y hoy tiene una base sólida de seguidores que la recomiendan como una joya escondida.

Con 8 episodios, Los derrotados es una serie ideal si te gustan los thrillers de época, con tramas intrincadas y personajes complejos.