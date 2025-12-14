Gastón Edul sufrió un fuerte accidente en la previa de los Martín Fierro del Streaming y lo mostró: "Grande"

Con un evento con escándalos previos, uno más se sumó a la lista. El periodista deportivo no dudó en expresar lo ocurrido. ¿Qué le pasó?.

La previa de los primeros Martín Fierro del Streaming tuvo un condimento extra, y no fue precisamente por Sofía Gonet u Homero Pettinato, sino un accidente doméstico que casi termina en tragedia para Gastón Edul. El periodista protagonizó un intervalo culinario que le costó un paso por la guardia médica y un vendaje.

La crónica de los hechos Embed - Gastón Edul sufrió un fuerte accidente en la previa de los Martín Fierro de streaming y lo mostró: "Grande" Todo ocurrió en la intimidad de su hogar, pocas horas antes de tener que presentarse en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En un intento por acelerar el almuerzo, Edul cometió un error en la cocina: intentar separar dos bifes de chorizo congelados utilizando la fuerza y un cuchillo afilado.

El resultado fue inmediato y doloroso: un corte profundo en una de sus manos que encendió las alarmas. Lejos de ocultarlo, el periodista llegó al evento con la mano visiblemente vendada, desatando la preocupación de sus compañeros y de los seguidores del canal Olga.

La preocupación de sus compañeros image La mano de Edul. Créditos: Captura / OLGA Fue Nati Jota, su compañera de equipo, quien se encargó de ponerle voz a la situación al ver llegar al periodista herido. “Se cortó feo, fue un corte grande”, advirtió la conductora al aire, revelando que incluso se barajó la posibilidad de que Edul necesitara puntos de sutura debido a la profundidad de la herida.

Sin embargo, fiel a su estilo descontracturado, Edul optó por desdramatizar el hecho y convertirlo en una anécdota, aunque con una advertencia de servicio público: