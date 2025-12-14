Momi Giardina continúa en carrera hacia el mayor galardón de MasterChef Celebrity . La conductora en Luzu TV fue protagonista una vez más, de una situación peculiar en las cocinas del reality de famosos. Un comentario algo desatinado hacia los jurados dejó a todos sorprendidos.

Ocurrió durante la gala de última chance. Los participantes tuvieron el desafió de combinar ingredientes nacionales, con materias primas de diferentes puntos del mundo. La morocha tuvo como desafío hacer un plato con toques autralianos, por lo que decantó su receta final en unas albóndigas de cordero, con papas y salsa criolla.

Durante el proceso, la humorista tuvo sus inconvenientes, por lo que tuvo la visita de Germán Martitegui y Santaigo Giorgini, chef que reemplazó a Damián Betular en la última emisión.

En un intento de ayudar a la participante con la idea del plato, el comentario llegó. Momi mencionó que iba a hacer una criolla con morrón, a lo que Martitegui le dijo que no tenía que usarlo.

Embed - El comentario fuera de lugar de Momi Giardina que dejó perplejo el aire de MasterChef Celebrity: "Se me fue"

" No va con morrón, yo morrón no nombré ", sentenció la participante, entonces Santiago agarró las anotaciones de Momi en las que decía que sí pensaba usar morrón. Entre risas, la mujer bromeó con la idea de que alguien le agarró la libreta y le escribió cosas.

En ese momento, Momi sorprendió al comentar: "Che me están dando una charla... después si yo no llego no se quejen". A lo que Germán sentenció: "¿Sabes qué? No ayudes a quien no se quiere dejar ayudar", y se marcharon en el acto. Para sorpresa de todos, la participante trató de frenarlos con una curiosa frase: "¡No, vengan a acá! Son dos tiki-taka".

Rápidamente, Momi se tentó y declaró "se le fue un poco la mano". Los chefs volvieron a la estación sorprendidos, mientras Giardina se escondía atrás de la mesada. "Momi, ¿te puedo decir una sola cosa? No nos llames, te llamamos", sentenció Germán y la participante afirmó: "¡No, no sean así por favor!".