Una reconocida periodista pasó por el quirófano y explicó la fuerte decisión que tomó: "Después de muchos..."

La conductora compartió el resultado de su cirugía y definió un cambio de vida. Lejos de los mandatos estéticos, explicó por qué volvió a su "versión original".

En una era donde la imagen suele estar construida a base de filtros y retoques, Nequi Galotti decidió ir a contramano y apostar por la deconstrucción. La exmodelo y conductora sorprendió a sus seguidores con una imagen desde la camilla del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), anunciando que acababa de someterse a una cirugía.

Tras años de llevar prótesis mamarias, decidió retirarlas definitivamente. La imagen de Nequi, con la bata clínica, sin maquillaje y el pulgar en alto, se convirtió rápidamente en un símbolo de una nueva etapa. Lejos de cualquier urgencia médica, su paso por el quirófano respondió a una necesidad espiritual y física de reencontrarse consigo misma.

La búsqueda de la autenticidad image Una imagen que preocupó al inicio, pero luego trajo tranquilidad. Créditos: Instagram La decisión de Galotti se inscribe en un movimiento silencioso pero creciente de mujeres que optan por la "explantación". Sin embargo, lo de Nequi tuvo un matiz poético. Al comunicar la noticia, evitó los tecnicismos para centrarse en las sensaciones.

“Una elección que tiene que ver con volver a lo natural, con abrazar mi autenticidad y con sentirme liviana… en el cuerpo y en el alma”, expresó la conductora.

El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Daniel Absi y su equipo, a quienes Galotti dedicó palabras de profundo agradecimiento por la "amorosidad y profesionalismo". A pesar de lo invasivo de cualquier cirugía, el mensaje que transmitió fue de absoluta serenidad: “Salió todo bien! Estoy muy bien, feliz y en paz”.