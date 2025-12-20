Argentina medita por la paz: una jornada masiva en el Día Mundial de la Meditación

Se realizará una nueva edición de Argentina Medita, una propuesta abierta y gratuita que convocará a miles de personas en más de 50 ciudades del país.

En el marco del Día Mundial de la Meditación, declarado recientemente por las Naciones Unidas, Argentina volverá a ser escenario de una experiencia colectiva de alcance nacional. El domingo 21 de diciembre, El Arte de Vivir llevará adelante una nueva edición de Argentina Medita, un evento masivo que invita a personas de todas las edades a participar de una meditación grupal guiada, con entrada libre y gratuita.

La meditación masiva será este domingo, 10 de diciembre Foto: El Arte de Vivir La meditación masiva será este domingo. Miles de personas en más de 50 países La iniciativa se desarrollará de manera simultánea en más de 50 ciudades del país y también contará con modalidad online, permitiendo que miles de personas se sumen desde distintos puntos de Argentina y del mundo. En Mendoza, la convocatoria será a las 19 en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, uno de los principales puntos de encuentro al aire libre de la provincia.

Este encuentro tiene como propósito sembrar paz y bienestar, no solo en quienes participan de la actividad, sino también en la comunidad en general. La edición de este año adquiere un significado especial: en 2024, una meditación global guiada por Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, fundador de El Arte de Vivir, rompió el récord Guinness por la mayor cantidad de personas meditando simultáneamente en todo el mundo.

Durante la jornada, instructores y voluntarios de la organización guiarán una meditación grupal acompañada de técnicas de respiración consciente, diseñadas para reducir el estrés y la ansiedad. Además, el evento ofrecerá una sesión de yoga y relajación, música en vivo, puestos de libros y opciones de comida saludable, generando un espacio integral de bienestar y encuentro.

Una de las características centrales de Argentina Medita es su carácter inclusivo. La propuesta está destinada a todo público, sin necesidad de experiencia previa en meditación o yoga. El objetivo es acercar estas prácticas milenarias a más personas, promoviendo hábitos simples que contribuyan a mejorar la salud física, emocional y mental.