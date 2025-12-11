Respirar en medio de la Ciudad: meditación masiva y gratuita en la Plaza Independencia

El 23, se realizará una jornada de meditación gratuita y al aire libre en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad.

La capital provincial anunció una nueva edición de “La Ciudad Respira Mendoza”, una iniciativa que ya logró instalarse en la agenda cultural y turística por su carácter abierto, accesible y orientado al bienestar integral.

El próximo encuentro será el 23 de diciembre, a las 20, en la Plaza Independencia, con punto de reunión en la Fuente de Aguas Danzantes. La actividad será gratuita y estará guiada por Karen Lis Belinsky, profesora de Kundalini Yoga, respiración y meditación con más de diez años de experiencia.

Meditación Mendoza 6.jpg De qué trata la propuesta La propuesta apunta a demostrar que meditar no es una práctica compleja ni reservada a espacios silenciosos: puede realizarse en medio del movimiento urbano, de manera simple, profunda y también lúdica. La plaza, con su ritmo propio, la música ambiente y la presencia del agua, será el escenario para crear un momento de pausa y conexión.

La dinámica está pensada para que cualquier persona pueda participar, sin requerir conocimientos previos. Se sugiere llevar una manta, un mat o cualquier elemento que permita sentarse cómodamente sobre el césped.

Esta edición llega precedida por el éxito de encuentros realizados en San Rafael y Lavalle, donde “La Ciudad Respira Mendoza” reunió a numerosos participantes y se consolidó como una experiencia destacada dentro de las propuestas de bienestar que ofrece la provincia.