La tendencia retro que redefine las cocinas en Argentina
Las “kitchen hatches” (pasaplatos o ventanas de paso) regresan al diseño interior para integrar cocina y living o comedor sin perder privacidad.
La clásica ventana pasaplatos vuelve convertida en una de las tendencias fuertes de interiores 2026. Las nuevas “kitchen hatches” permiten conectar ambientes sin abrir completamente la cocina. En Mendoza y Argentina ganan terreno por su funcionalidad, estética cálida y capacidad para mejorar la convivencia diaria sin reformas extremas ni demoliciones completas.
Aquí el vidrio estriado conserva la luz indirecta y una conexión visual suave permitiendo a la cocina aislarse cuando sea necesario. Imagen: HØLTE/Nimtim Architects/Jim Stephenson Photography
La cocina abierta empieza a cambiar
Después de años dominados por el concepto “open space”, el diseño interior comenzó a recuperar las divisiones parciales. Las nuevas kitchen hatches —ventanas interiores entre cocina y comedor— aparecen como una solución intermedia: permiten integrar luz, conversación y circulación, pero evitando que olores, ruido y desorden invadan toda la casa. En viviendas mendocinas, donde las reuniones alrededor de la comida siguen siendo centrales, esta idea resulta especialmente funcional.
Cómo aplicarlo en Mendoza y Argentina
En casas mendocinas funciona muy bien en cocinas conectadas a quinchos, livings o galerías. No hace falta tirar paredes completas: basta con abrir una franja horizontal, sumar una barra o incorporar carpinterías de hierro y vidrio repartido. En departamentos pequeños también ayuda a ampliar visualmente los espacios sin perder sectores definidos. Los materiales que mejor se adaptan al clima y estilo local son madera clara, granito, porcelánicos neutros y estructuras metálicas negras.
Una tendencia más cálida y humana
La vuelta del pasaplatos forma parte de un cambio más amplio en decoración: los interiores dejan atrás el minimalismo frío y buscan ambientes más acogedores. Por eso regresan texturas naturales, muebles vintage, estantes abiertos y separaciones parciales. La kitchen hatch aporta justamente eso: conexión visual, sensación social y un diseño más humano, adaptable tanto a casas modernas como a viviendas antiguas recicladas.