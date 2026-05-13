La tendencia retro que redefine las cocinas en Argentina

La clásica ventana pasaplatos vuelve convertida en una de las tendencias fuertes de interiores 2026 . Las nuevas “kitchen hatches” permiten conectar ambientes sin abrir completamente la cocina . En Mendoza y Argentina ganan terreno por su funcionalidad, estética cálida y capacidad para mejorar la convivencia diaria sin reformas extremas ni demoliciones completas.

Aquí el vidrio estriado conserva la luz indirecta y una conexión visual suave permitiendo a la cocina aislarse cuando sea necesario. Imagen: HØLTE/Nimtim Architects/Jim Stephenson Photography

Después de años dominados por el concepto “open space”, el diseño interior comenzó a recuperar las divisiones parciales. Las nuevas kitchen hatches —ventanas interiores entre cocina y comedor— aparecen como una solución intermedia: permiten integrar luz, conversación y circulación, pero evitando que olores, ruido y desorden invadan toda la casa. En viviendas mendocinas, donde las reuniones alrededor de la comida siguen siendo centrales, esta idea resulta especialmente funcional.

Cómo aplicarlo en Mendoza y Argentina

En casas mendocinas funciona muy bien en cocinas conectadas a quinchos, livings o galerías. No hace falta tirar paredes completas: basta con abrir una franja horizontal, sumar una barra o incorporar carpinterías de hierro y vidrio repartido. En departamentos pequeños también ayuda a ampliar visualmente los espacios sin perder sectores definidos. Los materiales que mejor se adaptan al clima y estilo local son madera clara, granito, porcelánicos neutros y estructuras metálicas negras.

Una tendencia más cálida y humana

La vuelta del pasaplatos forma parte de un cambio más amplio en decoración: los interiores dejan atrás el minimalismo frío y buscan ambientes más acogedores. Por eso regresan texturas naturales, muebles vintage, estantes abiertos y separaciones parciales. La kitchen hatch aporta justamente eso: conexión visual, sensación social y un diseño más humano, adaptable tanto a casas modernas como a viviendas antiguas recicladas.